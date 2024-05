Alan Rick não descarta apoio do “União Brasil B” à candidatura de Socorro Neri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O senador Alan Rick, do União Brasil, falou com exclusividade ao ac24horas nesta quarta-feira (1) sobre as recentes movimentações políticas para as definições de chapas que disputarão a Prefeitura de Rio Branco nas eleições de outubro. Alan Rick e os deputados federais Ulysses Araújo e Eduardo Velloso compõe um grupo político chamado informalmente nos bastidores políticos como “União Brasil B”, já que o partido já oficializou apoio à pré-candidatura de Bocalom (PL).

De acordo com Alan Rick, ele, o deputado federal Ulysses Araújo (UNIÃO) e o deputado federal Eduardo Velloso (UNIÃO) ainda não definiram apoio à pré-candidatura de reeleição de Bocalom depois de uma discordância sobre como o partido procedeu às negociações e a divulgação da aliança, no dia 5 de abril. “Ainda estamos conversando, tem tempo ainda pra essa definição entre eu, o Ulysses, o Velloso, e uma turma do União Brasil que conversa internamente. A chapa de Bocalom e Alysson é boa e forte, mas a Socorro Neri (PP) agrega e é um importante nome”, disse o senador.

Com as conversas ainda em curso, o senador acreano não descarta que o apoio de seu bloco se vire para Socorro Neri, que descontente com uma suposta desistência de Alysson Bestene da pré-candidatura como prefeito pelo Progressistas, colocou seu nome para encabeçar a chapa. “Tudo pode acontecer, nós temos que dialogar, ouvir quais são as propostas da Socorro, acho que ela tem um excelente nome pra vice, que é o Roberto Duarte, mas também vamos dialogar com os nossos amigos Alysson e Bocalom, porque Alysson sendo vice de Bocalom agrega. Tudo isso vai ser fruto de diálogo, não vamos colocar carros na frente dos bois, nem fazer nada de forma intempestiva”, afirmou Alan.