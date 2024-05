Ana Maria Braga rebate críticas por namoros com homens mais novos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Maria Braga, 75, namora há três anos o jornalista Fábio Arruda, 53. Apesar de manter o relacionamento discreto, a apresentadora não esconde estar apaixonada. Contudo, a diferença de idade entre eles, assim como em outras relações que ela já teve, é motivo de críticas do público.

Em participação no programa “Conversa com Bial”, Ana Maria refletiu sobre o assunto: “Quando namoro gente mais nova, as críticas vêm. Tenho uma pena dessas pessoas, porque a possibilidade que temos de ter uma pessoa ao nosso lado, que goste de nós de verdade e que seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida. Você pode encontrar em qualquer idade”.

“Você não manda no coração. Nunca desisti de acreditar no amor. Não gosto de ficar sozinha”, completou a apresentadora, que ainda declarou que tenta ser uma pessoa melhor do que já foi, porque não quer perder Fábio.