Exclusivo: saiba a verdadeira história da separação de Belo e Viviane

Depois de Luciana Picorelli expor que Radamés Furlan foi o pivô da separação de Belo e Viviane Araújo, o jogador de futebol deu detalhes sobre o assunto. Procurado pela coluna Fábia Oliveira, o boleiro confirmou as informações e ainda contou que o pagodeiro sabia que a atriz estava se separando para assumir o relacionamento com ele, que já tinha quase dois anos.

“Eles terminaram por conta da relação que eu vinha tendo com a Viviane. Nos conhecemos no final de 2005 e em 2007 a Viviane decidiu terminar com o Belo”, lembrou.

Na época, o cantor estava cumprindo pena por associação ao tráfico. Ele foi condenado a oito anos de prisão, em 2004. Foragido, escondido num quarto com paredes falsas na casa em que morava com a rainha de bateria do Salgueiro, Belo foi levado para o presídio Ary Franco, no Rio.

Radamés citou que logo depois, quando Belo estava no regime semiaberto, tendo que dormir na cadeia, Viviane foi embora da casa que dividia com o marido:

“Ele ia final de semana para casa. Antes de chegar o fim de semana, Viviane parou um caminhão na porta da deles, levou tudo que era dela e deixou uma carta, inclusive, falando de mim para o Belo”, ressaltou.

O jogador de futebol seguiu: “O que as pessoas acham, o que as pessoas sabem, é que a Viviane era a vítima, a traída e a verdade não é essa. Quem traiu e quem decidiu terminar o relacionamento foi ela”.

Questionado sobre o motivo de não ter se manifestado antes, Radamés Furlan declarou que, na época, os rumores foram bom para evitar que fosse atacado. “Não preciso mais mentir. Eu omiti isso porque era conveniente, agora não é mais”, observou sobre o fato ter sido citado por Luciana Picorelli, ex-namorada de Belo.

Nessa segunda-feira (29/4), o ex-Fazenda confirmou ter vivido um caso extraconjugal com a artista, revelando que conheceu Viviane no final de 2005, na gravação de um programa, apresentado por Gugu Liberato. Desde então, passaram a se falar e manter contato com mais frequência, se relacionando em seguida com a moça.

“Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública”, frisou.

O ex-participante do reality da Record TV confirmou a história após ser citado por Luciana Picorelli:

“Eu sempre saí como culpado, eu sempre saí como o filho da puta da história. A Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome [na separação de Belo e Gracyanne], me sinto no dever esclarecer”, reforçou.

Outro lado

Gracyanne Barbosa, que foi apontada como pivô do término de Belo e Viviane Araújo, havia pontuado que não era verdade e que ambos mantinham relações fora do casamento. O Tudão anunciou que estava com a dançarina pouco tempo depois de se separar de Viviane:

Tinha muito mais gente nessa história e nenhum dos dois foi santo. Os dois [Belo e Viviane] erraram, o amor já tinha acabado. E eu apareci muito depois disso tudo”, ressaltou ao UOL em 2020. Eita!

Atualmente, Radamés Furlan é casado com a judoca Caroline Furlan, com quem teve dois filhos, Matheus e Mariana.

O nome de Radamés surgiu no imbróglio depois de Luciana Picorelli se pronunciar sobre o assunto. Num bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, a apresentadora contou que, na época, o cantor estava separado da rainha de bateria do Salgueiro quando passaram a se relacionar. “Não separei ninguém”, disse.

“Eu nem queria estar nessa situação hoje, porque já se passaram tantos anos, né? Mas eu não fui pivô de nada. Eu queria deixar isso claro. Tive um relacionamento com o Belo sim, mas na época, ele já estava vivendo a vida dele e ela a dela. Na verdade, já tinha uma separação ali não declarada”, revelou com exclusividade.

Picorelli, que ficou conhecida como repórter do programa de Wagner Montes, Balanço Geral, na Record TV Rio, completou:

“Não separei ninguém. Eu era bem nova, não conhecia ninguém e me arrependo de algumas coisas que fiz por más influências. Por exemplo, na época, ter exposto isso [a relação com Belo]. Me arrependo demais de ter permitido ser influenciada. Hoje ela está casada, feliz e com um filho lindo. E eu também”, ressaltou.