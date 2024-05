Mutirão do TRE-AC deve atender mais de 8 mil eleitores para regularização do título

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal Regional Eleitoral no Acre realiza, a partir desta quarta-feira (1) a semana de atendimento ao eleitor no Ginásio SESC – Bosque, em Rio Branco, para a emissão do título de eleitor e resolução de pendências. O serviço estará disponível até 8 de maio. No interior, o trabalho é feito em cartórios eleitorais ou em postos de atendimento ao eleitor.

No Ginásio em Rio Branco, populares aguardam o chamamento da ficha em ambiente climatizado, onde 30 guichês de atendimento colocados à disposição pelo TRE garantem fluidez. A expectativa do tribunal é superar o número de atendimentos feitos pela ação em 2023, que beneficiou mais de 8 mil pessoas.

O presidente do TRE/AC, desembargador Júnior Alberto, atentou para a participação nas eleições ser o melhor momento para exercer a democracia e disse que o voto é a melhor forma de exercício de poder popular. “O voto é a arma que o povo tem de exercer o seu poder, é através disso que nós indicamos quem nos governa. A não participação desse processo fragiliza a democracia. Nós desejamos que as pessoas compareçam às urnas para manifestar sua vontade”, disse o desembargador.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, compareceu à ação levando consigo o seu filho, de 16 anos, e lembrou a importância do evento ser disponibilizado neste feriado. “Ele tem 16 anos, não é obrigado a participar, mas ele mesmo quis vir para poder participar das eleições. Eu agradeço ao TRE por disponibilizar esse espaço num feriado, porque a vida corrida dificultaria nossa presença em dias comuns, mas já estou avisando em meus grupos para que mais pessoas compareçam”, afirmou.

O jovem Lucas Kallil, de 16 anos, filho da juíza auxiliar da corregedoria do TRE, Thaís Kallil, conta que partiu dele a iniciativa de tirar o título de eleitor antes da idade obrigatória. “Eu quis tirar meu título e acho que é de suma importância que nós, os mais jovens, exercermos nossa cidadania através do voto, para que depois possamos fazer as cobranças. Infelizmente muita gente anda alienada e a alienação torna as pessoas passivas, e isso nós não podemos permitir que aconteça”, pontuou Lucas.

O que levar para atendimento?

Para quem vai tirar o título de eleitor, é necessário apresentar na unidade da Justiça Eleitoral:

Documento oficial de identificação com foto, como Carteira de Identidade (RG). A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não deve ser utilizada para o alistamento;

Comprovante de residência emitido nos últimos três meses;

Comprovante de quitação militar (somente é obrigatório às pessoas do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos, ou seja, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade).