Saiba quem é a famosa que foi confundida com Madonna no Rio

A notícia de que Madonna, 65 anos de idade, teria passeado pelo Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais na terça-feira (30). Quem descobriu que, na verdade, outra personalidade foi confundida com a popstar. A atriz Monique Alfradique, 38 anos, era quem estava no local usando um look estampado e chapéu.

Para explicar a confusão, ela gravou um vídeo em seu Instagram Stories, nesta quarta-feira (1º). “Estou gravando meu programa Beach Life e recebi algumas notícias de que a Madonna estava gravando no Forte de Copacabana ontem. Como assim? Eu estava gravando no Forte de Copacabana. Como não vi ela por lá?”, questionou.

Na sequência, ela falou que abriu as imagens que geraram a confusão. “Quando vi as fotos, quem era a Madonna? Eu, a Madonna de Niterói”, disse Monique, citando a cidade onde nasceu na região metropolitana do Rio de Janeiro. “Infelizmente, quem achou que era a Madonna, devo dizer que não era ela.”

A popstar norte-americana chegou ao Brasil na segunda-feira (29) e fará um show na Praia de Copacabana no sábado (4). Monique Alfradique confirmou que acompanhará a apresentação ao vivo. “Quero dizer que amei ter sido confundida. Ela é uma referência de mulher autêntica, forte, independente… Sou fã dela desde sempre. Estarei no show de sábado e fica o convite: Madonna, quer gravar o Beach Life comigo? No Forte de Copacabana? Desta vez, de verdade”, sugeriu.