Após desistir de faculdade, Davi Brito dá início à carreira de cantor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os planos de Davi Brito para ingressar de vez na carreira de cantor continua a todo vapor. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o grande campeão da 24ª temporada do Big Brother Brasil aceitou o convite para dividir os vocais de uma música de Silvanno Salles. A parceria será lançada em breve nas plataformas digitais.

A composição da canção ficou por conta de um conterrâneo de Silvanno, que homenageia na letra da música o ex-motorista de aplicativo. “A canção fala de médico, doutor, profissão que ele [Davi Brito] sonha seguir, por isso resolvi convidar o homenageado para gravar comigo e ele aceitou na hora”, descreveu o cantor de arrocha.

Anúncios

A gravação da música, no entanto, vai levar um tempo para acontecer, já que Davi Brito deverá cumprir os compromissos firmados com a TV Globo para poder se aventurar em outros projetos. “Só estou esperando ele cumprir a agenda de compromissos pós-confinamento para alinharmos tudo direitinho e gravarmos. Nada melhor que gravar uma homenagem com participação do homenageado”, explicou Silvanno Salles.

É válido lembrar, que de acordo com o colunista Erlan Bastos, do EM OFF, Davi Brito teria desistido de ingressar na faculdade de medicina. Ele já teria confidencializado isso a irmã, Raquel Brito, que se encarregou de espalhar a informação a uma fonte desta coluna. Davi quer focar na carreira de empresário e influenciador. Ele também pensa em vender cursos para quem quer entrar no BBB.

A informação surpreende pois, dentro do confinamento do BBB24, Davi disse diversas vezes que sonhava em fazer faculdade e virar médico. Ele chegou a ser chamado de “Doutor Davi” pelo apresentador Tadeu Schmidt, além de desembarcar no aeroporto de Salvador com um estetoscópio no pescoço. O instrumento foi um presente de Thelma Assis, médica vencedora do BBB20.

Fonte: Observatório dos Famosos