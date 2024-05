Detalhes de novo programa de Regina Casé na Globo são revelados; confira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Conforme boatos que estavam circulando nos bastidores, Regina Casé vai mesmo ganhar uma atração na Globo. Com a repercussão que a notícia ganhou, não demorou muito tempo para novas informações serem descobertas. Dentre os detalhes já definidos pela direção, vale destacar a data de estreia e o nome do programa.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, o humorístico se chamará “Tô nessa”. Caso nada mude até lá, o programa entrará no ar em setembro. Criada pela própria atriz em parceria com Jorge Furtado, a atração será dirigida por Fabricio Mamberti. Sem tempo a perder, a emissora dos Marinho dará início aos testes para definir o elenco já na próxima semana.

Apostando alto no programa, o canal carioca vai investir num cenário de respeito. Regina Casé e seus colegas de palco contarão ainda com plateia. Ao todo, serão onze episódios, todos exibidos nas noites de domingo, logo após o “Fantástico”. A história é simples: Na Zona Norte do Rio de Janeiro, Regina Casé, a mãe, três filhas e uma neta batalham diariamente para conseguirem o pão de cada dia.

VAI DAR CERTO?

A ideia da emissora dos Marinho é despertar o interesse dos telespectadores e, claro, elevar os índices de audiência. Sendo o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, a Globo pretende “tornar o começo de uma nova semana de trabalho mais suave” com a chegada do programa de humor que terá Regina Casé como principal nome.

Fonte: Observatório dos Famosos