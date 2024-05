Banda de Naiara Azevedo passa som no Palácio e dá ‘palinha’ ao público; video

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A banda de Naiara Azevedo ocupou boa parte da tarde desta quarta-feira (1) no palco de apresentações do Dia do Trabalhador, em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco, para garantir a qualidade do espetáculo. A artista está prevista para começar sua apresentação às 22h.

Na passagem de som que contou com a banda completa e vocais de fundo (backing vocals), mas sem Naiara, a banda ensaiou Pegada que Desgrama, Cinquenta Reais, Palhaça Eu, e outros sucessos, que já fizeram a alegria do público que já reserva os lugares da frente do espaço destinado ao público desde 16h.

A banda liberou o palco para as apresentações de pré-show às 17:20h.

Veja a passagem de som: