Homem invade jornal da Globo, reclama do show de Madonna e gera climão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O clima ficou tenso no “RJ1” desta quarta-feira (01). Diretamente da praia de Copacabana, o repórter Leandro Oliveira falava sobre os preparativos para o show de Madonna, quando foi surpreendido. Assim que entrou no ar, o jornalista precisou interromper o link por conta de um homem que, aos berros, detonou a apresentação da rainha do pop.

Questionado pelo âncora do noticioso sobre a expectativa das pessoas que já estão no local, Leandro Oliveira disse: “A gente chegou aqui bem cedinho… Hoje é dia primeiro de maio, mas estou me sentindo no dia 31 de janeiro”. Mas foi apenas isso que o contratado da TV Globo conseguiu comentar a respeito do espetáculo.

Anúncios

Isso porque um rapaz invadiu o link e soltou o verbo: “Vão gastar R$20 milhões nesse show. Isso é um absurdo! Enquanto o povo tá passando fome e não tem saneamento no Brasil”. Diante do ocorrido, o repórter disse: “Essa pessoa está aqui falando o que ele pensa sobre o show, mas está atrapalhando um pouquinho o nosso trabalho… Hélter, daqui a pouco a gente volta para conversar”.

REBATEU

Ao se deparar com a situação, Hélter Duarte fez questão de comentar a atitude do homem: “A gente entende e fica chateado com esse tipo de manifestação. Mas eu quero lembrar que um show como esse, um evento como esse, é importante e traz milhares de pessoas, não só do Brasil, mas também da América do Sul… São hotéis lotados, assim como bares e restaurantes, ambulantes vendendo como nunca, quiosques muito cheios… Então, isso tem um retorno para a gente”.

Veja

Críticas ao prefeito ao vivo no #RJ1 sobre o muro e também sobre o show que será feito. O show é importante para a economia local. pic.twitter.com/at1cTHpX5I

— Gabriel Menezes (@briel_menezes) May 1, 2024