Educadores farão protesto para “cobrar” Gladson na festa do trabalhador

Mulheres do ‘Movimento Cabeças Brancas’, que lutam por direitos de trabalhadores da ativa e aposentados da Educação do Acre, estão presentes no evento do Dia do Trabalhador, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, e pretendem fazer um protesto pacífico ao governador Gladson Cameli durante sua chegada ao evento nesta quarta-feira (1).

De acordo com Rosângela Castro, uma das organizadoras do grupo, o pedido a ser feito ao chefe do executivo é pelo retorno dos 10% de referência sobre a tabela da educação, e a implementação do reajuste do novo piso salarial em 3.62%. “Ele pensa que vai vir só curtir, mas nós vamos recepcioná-lo e manifestar nossa indignação de forma pacífica”, disse.

Rita Ribeiro, aposentada da educação estadual há 9 anos, disse que por conta do estresse do trabalho sofreu uma hemorragia na perna e não é justo que a categoria sofra com a falta de reajustes.

“Esse meu problema é de estresse de trabalho e não é justo que quanto tentemos diálogo com o governador ele se esconda. Agora viemos aqui encontrá-lo, de forma pacífica, para tentar obter uma resposta”, afirmou Ribeiro.