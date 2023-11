Mailza fecha pacote e Petecão vai apoiar Alysson para a prefeitura 

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em uma conversa acontecida ontem entre a vice-governadora Mailza Assis, o senador Sérgio Petecão (PSD) e o secretário Alysson Bestene (PP), ficou encaminhado o apoio do senador para a candidatura de Alysson a prefeito de Rio Branco. Mailza foi a avalista do acordo. Já é a segunda vez que ela se reúne com o senador Petecão para tratar de uma aliança em torno do nome de Alysson.

Segundo a fonte que teve acesso ao que foi conversado, haverá uma dobradinha em 2026, pela qual Petecão apoiará Mailza para o governo e será apoiado por ela na sua reeleição. Dentro desse pacote ficou acertado, também, que Alysson Bestene, se elegendo a prefeito, apoiará Petecão para o senador. Pelo formato do acordo, tudo caminha para termos em 2026 uma chapa formada por Mailza Assis (PP) ao governo e Gladson Cameli (PP) e Sérgio Petecão (PSD) como candidatos para as duas vagas que estarão em disputa para o Senado.

REJEIÇÃO DE MARCUS PESOU

Uma boa fonte do PSD passou ontem para o BLOG que o fato que está levando o senador Sérgio Petecão (PSD) a apoiar a candidatura de Alysson Bestene (PP), foi a filiação do ex-prefeito Marcus Alexandre no MDB. O PSD dava como certa a sua filiação no partido. Petecão não perdoou isso.

NÃO É NOVIDADE

Um dos cabeças brancas do MDB disse ontem ao BLOG não ser surpresa a decisão do senador Sérgio Petecão (PSD). “O seu apoio estava fora da contabilidade do MDB”, disse.

TUDO NA BALSA

Uma vitória da Jéssica Sales (MDB) para a prefeitura de Cruzeiro do Sul não jogaria apenas o prefeito Zequinha Lima (PP) na balsa, mas todos os parlamentares adversários que se elegeram com os votos do município.

ERRO DE ESTRATÉGIA

Não é uma boa estratégia quando se fala de bandeira de campanha, como fez o candidato Alysson Bestene (PP), citando os adversários. O Alysson cometeu um erro político ao anunciar que se eleito prefeito criará a Guarda Municipal atacando os que vão lhe enfrentar na campanha. Poderia vender o seu peixe e somente.

PROPOSTA INTERESSANTE

A criação de uma Guarda Municipal é uma ideia interessante, mas precisa ser bem pensada economicamente, numa prefeitura que não nada em recursos. É um tema para debates.

MULHERES NA POLÍTICA

O PSD promove hoje na parte da tarde o seu encontro estadual PSD Mulher, a acontecer na Tenda Amarela, com a presença da senadora Eliziane Gama(PSD).

PESQUISAS VÃO DAR O TOM

Estamos falando em candidaturas a prefeito de Rio Branco sem combinar com os russos. As pesquisas que virão depois do carnaval, em março, abril e maio, é que vão começar a mostrar o que pensa o eleitor sobre os nomes postos na mesa da disputa da PMRB.

EM DISCUSSÃO

Encontra-se em discussão entre os grupos da ex-prefeita Leila Galvão (MDB) e o casal Dêda\Deputada Maria Antônia (PP), uma aliança para disputar a prefeitura de Brasiléia.

NÃO DECIDE

Caso o prefeito Bocalom esteja imaginando que construir elevados e casas de madeira, seus dois grandes projetos de fim de mandato, vão garantir a sua reeleição, pode dar com os burros na água. Com as casas vai agradar alguns e deixar descontentes milhares que estão sem casa, e os elevados são obras que não rendem votos. Ganharia mais eleitoralmente recuperando as destroçadas ruas dos bairros periféricos.

SEMPRE AS VELHAS

Tarauacá é um município que parece não gostar de inovação política. Entra eleição e sai eleição e sempre quem acaba sendo eleito são as velhas caras. As atuais pesquisas estão mostrando esse cenário.

VAGA DE BADECO

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) sonhava com a desidratação da candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito, e sendo chamado para ser o candidato a prefeito pelo PP. Pelo andar da carruagem, na chapa do PP só há vaga de badeco.

SEGREDOS DOS GROTÕES

Dos candidatos a prefeito de Rio Branco, o Marcus Alexandre (MDB) é o que mais tem feito política, é socado direto conversando, tomando café nos grotões, onde conhece as lideranças por nome, e vendendo o seu peixe.

VANTAGEM DO CONHECIMENTO

Além da vantagem do conhecimento que tem dos moradores – foi prefeito – na sua última campanha de vice-governador percorreu todos os bairros de Rio Branco conversando com os eleitores da periferia.

FATO IMPRESSIONANTE

O PT ficou 20 anos no poder e não conseguiu forjar uma liderança no partido para disputar com chance a prefeitura de Cruzeiro do Sul. O fato se repetirá na eleição do próximo ano.

É PRECISO DESENHAR?

O Bolsonaro está inelegível por 8 anos, é preciso desenhar para entenderem isso? Não tem volta.

OLHO NOS DOIS

O NOVO do deputado Emerson Jarude só não é cartorial por causa do seu mandato. O PSB do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) não tem militância. Isso vai dificultar, se ambos resolverem tocar as suas candidaturas a prefeito de Rio Branco.

FRASE MARCANTE

