PP virou uma Casa de Noca 

Vai virar o ano de 2023 e o PP não consegue se unificar em torno de uma única candidatura a prefeito de Rio Branco. Embora a cúpula partidária vem se manifestando a favor do nome de Alysson Bestene (PP) para prefeito; o prefeito Tião Bocalom (PP), insiste em colocar em cheque os dirigentes e a continuar falando ser blefe a candidatura de Alysson, e que o candidato na última hora a ser escolhido será ele. Na base daqui não saio, daqui ninguém me tira. No PP, até se pensou numa expulsão do prefeito Bocalom, mas houve um recuo com temor de lhe tornar uma vítima. O sonho do Bocalom é ser expulso. Enquanto o PP briga, os adversários vão avançando nos espaços políticos. O PP na capital pode ser considerado, como diz o ditado, numa Casa de Noca – onde todos brigam, não chegam a um consenso, ninguém obedece e até o feijão queima na panela. E continuará assim por todo este ano, é um angú a somente ser desfeito, lá por abril de 2024.

TOMADO PELA EMOÇÃO

O que aconteceu ontem na ALEAC só veio corroborar o que publiquei no BLOG, que o deputado Manoel Moraes (PP) é cara um boa praça, cordato, atua bem nas comissões legislativas, mas não tem equilíbrio emocional para debater com a oposição, que exige antes de tudo frieza. Ao partir ontem na ALEAC para um ataque pessoal grosseiro contra a deputada Michelle Melo (PDT) – por suas críticas ao governo – perdeu toda a razão com a sua contestação. E, ele precisa pegar uma aula com o deputado Pedro Longo (PDT) de como se comporta um líder do governo, que pode ser duro com a oposição, mas sem perder a ternura.

REAÇÃO NATURAL

Não tenho nenhuma proximidade com a deputada Michelle Melo (PDT), mas não posso negar que foi atacada em sua honra de graça, num debate natural na ALEAC. A sua reação dura ao deputado Manoel Moraes (PDT), foi uma fala de indignação contra a agressão que sofreu do parlamentar. Ela tem todo direito de fazer críticas ao governo, ou é preciso desenhar?

NÃO É UM MOSTEIRO

Mas, o debate de ontem não pode ser enquadrado como baixaria, porque o contraditório é essencial. A ALEAC não é um mosteiro com 24 monges comportados. Prefiro um debate acirrado do que o silêncio do amém e sim senhor ao governo do Gladson.

HOMEM PÚBLICO

O deputado Manoel Moraes (PP) promete processar a oposição pelo uso da sua foto, e cita Neymar como exemplo. O Neymar é uma celebridade, um craque, não ocupa cargo público. Não é seu caso. O Moraes é um peladeiro. O deputado Moraes ocupa um cargo público, sua figura é pública e pode ser usada, desde que não seja vinculada a um delito. É o preço a ser pago.

BEM MAIS PRÓXIMO

Na sucessão estadual de 2026, nestes primeiros movimentos, já se nota o deputado Nicolau Júnior (PP) mais próximo do senador Alan Rick (UB) do que da vice-governadora Mailza Assis.

HÁ QUEM VISLUMBRE

Entre os assessores do deputado Nicolau Júnior (PP) há quem vislumbre uma chapa em 2026, com Alan Rick (UB) para o governo e Nicolau Junior (PP) de seu vice.

ADVERSÁRIOS CERTOS

A vice-governadora Mailza Assis (PP) – em 2026 estará sentada na cadeira de governadora – e o senador Alan Rick (UB), serão adversários certos na disputa do governo. Não há escapatória.

MP NÃO PODE DEIXAR BARATO

Destinar 11 milhões de reais para a empresa RICO em cima de critérios nada claros da PMRB, urge uma ação do MP para esmiuçar o caso, antes que o alto valor seja repassado. O assunto precisa ser melhor analisado.

VIROU UM MANTRA

A desculpa para o milionário repasse, que já virou um mantra, é que a empresa RICO está sofrendo prejuízos. Uma desculpa esfarrapada.

VOZES SOLITÁRIAS

As vozes solitárias contra o repasse obscuro ficaram apenas nas manifestações contra dos vereadores Elzinha (PSB) e Fábio (PDT). Agiram como verdadeiros fiscais do povo.

DEVOLVENDO O CHUTE

O PT não comete nenhuma ingratidão ao não apoiar a candidatura do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) para a PMRB. Quando mais precisou dele na eleição municipal passada, ele se jogou nos braços do adversário político, só porque estava no poder.

OPOSIÇÃO NÃO É PARA PALMAS

Nenhuma crítica aos deputados que fazem oposição na ALEAC, não existe oposição sem crítica. A crítica faz mais bem a um governo que a bajulação.

RETRATO DO ESPORTE

O esporte no governo do Gladson tem como retrato principal o estádio Arena da Floresta, abandonado, e há mais de 3 anos sem receber uma partida de futebol profissional. É esse o espólio que o novo subsecretário de esportes, Ney Amorim, recebeu de herança. Se não tiver autonomia financeira, sairá em baixa do cargo.

CHAPA ABERTA

A chapa do Marcus Alexandre (MDB) para prefeito não será definida antes de maio. O MDB quer esperar para ver como ficará o cenário de candidaturas e as alianças firmadas.

QUEM MAIS APANHA

O prefeito Tião Bocalom é o político que mais apanha nos programas de televisão, quando o microfone é aberto para as queixas da população.

NÃO CONCORDO, MAS RESPEITO

Na democracia tem que ter o contraditório. Vejo muitos ataques pessoais ao senador Márcio Bittar (UB), por suas posições de extrema-direita. Não concordo em nada com seu pensamento ideológico, mas o respeito por ser um político que tem lado e defende as suas convicções. Feio é ficar como biruta de aeroporto.

FOI O QUE ATRAIU

Quem conversa com o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) revelou ontem ao BLOG, que o que mais o motivou a se filiar ao MDB foi ter recebido carta branca para tocar a campanha e escolher o vice da chapa. E está tendo a liberdade que queria.

DECISÃO TOMADA

Não adianta o Minoru Kinpara (PSDB) e Tião Bocalom (PP) ficarem com secadores ligados, porque a cúpula do PP já decidiu que o candidato a prefeito de Rio Branco pelo partido será o Alysson Bestene, ponto final.

ESTRANHO, MUITO ESTRANHO….

O que há por trás deste imbróglio com a empresa de terceirizados da RED PONTES, que tem ligação com o deputado Afonso Fernandes (PL)? Alegavam que não pagavam por falta de certidões. O assunto foi resolvido. Depois, atrasos no FGTS, que foram parcelados. Agora que há ações trabalhistas. Qual a terceirizada que não tem ação trabalhista? Está tudo estranho, muito estranho… Até parece que existe um conluio para colocar outra empresa no lugar. Não há outra interpretação. Talvez, esteja acontecendo por o deputado Afonso ser um dos mais leais integrantes da base do Gladson na Aleac. Isso me lembra uma frase do saudoso ex-governador Geraldo Mesquita: -Na política, você só vale pelo mal que pode causar. E o Afonso só faz o bem para o governo, votando tudo a seu favor na ALEAC. Deve ser esse seu carma.

FRASE MARCANTE

“As grandes dores são mudas”. Ditado francês.