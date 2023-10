Médica Dilza Ribeiro, um nome para vice na agenda do MDB

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O MDB procura um nome para vice na chapa do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que tenha um perfil de centro e uma folha de serviços prestados à comunidade. Um nome muito citado entre os emedebistas é o da médica Dilza Ribeiro, foto, mãe do deputado Eduardo Ribeiro (PSD), que se encaixaria nesse perfil. É uma médica querida e respeitada na categoria e sem nenhuma nódoa na sua imagem profissional. A informação foi passada ontem ao BLOG por uma boa fonte do MDB. O partido ainda não abriu discussão oficial sobre o vice de Marcus, estando somente avaliando extra-oficialmente nomes. O presidente do MDB, Flaviano Melo, falou sobre o assunto, se referindo ao nome da médica como muito bom. Mas nenhum contato foi feito ainda com a Dra. Dilza, para sondar a possibilidade de integrar a chapa de Marcus Alexandre como a vice. O PCdoB e o PT deram liberdade ao candidato Marcus Alexandre para escolha de um vice que não seja dos quadros dos dois partidos, o que facilita as futuras discussões sobre a composição da chapa para a PMRB.

CONVERSA COM RUEDA

O presidente do MDB, Flaviano Melo, disse ontem ao BLOG que vai abrir discussão com o suplente de deputado federal Fábio Rueda, atual presidente do diretório municipal de Rio Branco do União Brasil, sobre uma composição com o MDB para disputar a prefeitura da capital.

CHAPA ESTOURADA

O MDB vive na atualidade o chamado bom problema, por ter em profusão e bem além do número permitido para cada partido, candidatos a vereador de Rio Branco. A entrada de Marcus Alexandre no MDB, motivou a corrida de bons nomes para a chapa de candidatos a vereador. Um problema para o presidente da municipal, ex-deputado Chagas Romão, vir a resolver.

NÃO TIREM DA CONTABILIDADE

Com todos os problemas políticos que vem enfrentando, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ainda assim não pode ser descartado em uma eventual disputa de um segundo turno na eleição para a PMRB. Vai disputar a eleição no poder, e isso tem um peso, e por estarmos há um ano da eleição municipal.

PIADA PRONTA

No Acre, sempre tem uma piada política pronta. A mais recente foi a comemoração do governo e de parlamentares, por terem pagado em dias, salários atrasados de servidores terceirizados. Sucupira, perde feio!

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Não existe nenhuma condenação contra o Delegado Henrique Maciel, que o impeça de ocupar cargo de confiança no governo. Aplica-se ao caso a presunção constitucional de inocência, porque assim diz a lei.

AUMENTA A POPULARIDADE

O governo não é essa Coca-Cola toda, mas a popularidade do governador Gladson Cameli e descolada da sua gestão, e continua muito alta. Esse seu contato direto com a população, como na corrida de rua recente, em que participou da disputa, é o tipo de ação que o povão gosta, e isso se reflete positivamente nas pesquisas de opinião pública.

SEM NENHUM TEMOR

A eleição para o Senado está longe, será em 2026, mas não é prematuro se afirmar que o Gladson será forte candidato a ficar com uma das duas vagas que estarão em disputa para senador.

RELAÇÃO DE RESPEITO

O senador Sérgio Petecão (PSD) costuma afirmar em discussões políticas, que se tem uma figura pela qual nutre o maior respeito, e a da vice-governadora Mailza Assis.

POSIÇÃO CORRETA

Falando no senador Petecão (PSD), a sua posição de não correr atrás de nenhum candidato a prefeito de Rio Branco é correta, pelo fato de que o seu partido não estará na disputa com candidatura própria. E quem quiser o seu apoio, que o convença a se aliar.

DEPENDÊNCIA DIRETA

A candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco, está umbilicalmente ligada ao apoio do governador Gladson, que já deveria ser mais incisivo, o que ainda não ocorreu. Se o quer de fato como seu candidato, ele tem que se manifestar com ações concretas, desde já.

A PORTA DO PL

A porta na qual o prefeito Tião Bocalom deverá entrar para disputar a reeleição, é a do PL. É o partido que mais se identifica com sua ideologia de extrema direita. Não vejo outro horizonte.

AVALIAR MUITO BEM

Se pudesse o prefeito Mazinho Serafim disputar a reeleição para a prefeitura de Sena Madureira, diria que seria favorito. O mesmo não se pode dizer do nome que vai apoiar para a sua reeleição. Tem que avaliar com pesquisas a escolha do nome, porque perder a prefeitura atrapalha os seus planos políticos futuros.

SAIR DO PURGATÓRIO

Há décadas que o MDB está fora do poder. A eleição municipal do próximo ano pode ser o caminho para sair do purgatório em que se encontra; com o Marcus Alexandre disputando a PMRB, e a Jéssica Sales a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Dois nomes fortes.

TAPAS E BEIJOS

A relação entre o prefeito Tião Bocalom e o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Raimundo Neném, é entre tapas e beijos. O Neném diz que o apoia, mas é quem mais coloca pedra no seu caminho, como na derrota do prefeito, no episódio do empréstimo bancário.

QUANDO VAI ESQUENTAR

A disputa pelas prefeituras só vai esquentar mesmo depois do carnaval, que acontecerá em fevereiro do próximo. Até lá, o quadro será apenas de conversas para a montagem de alianças.

MASSACRE DE UM POVO

O que está se assistindo em Gaza, é o massacre do povo palestino, que não pode ser confundido com o grupo terrorista Hamas. Israel está sendo tão cruel como foi o Hamas, só que com o agravante de fazer milhares de vítimas em Gaza, que nada tiveram com a matança de civis israelenses inocentes. Virou uma barbárie.

PONTE DA AMIZADE

Depois de décadas de enfrentamentos políticos, o MDB e o PT estarão no mesmo palanque, na eleição para prefeito de Rio Branco, sem mágoas ou rancores. Foi o que deu para se deduzir do discurso do representante do poderoso grupo do MDB dos cabeças brancas, João Correia, na última plenária do PT.

É BURRICE

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) sabe que disputar uma eleição majoritária sem estrutura financeira, é entrar numa roubada. Viveu isso quando disputou o Senado na última eleição. Se insistir em disputar a PMRB sem recursos para tocar a campanha, vai errar e cometer uma burrice política.

BOM DOMINGO

Um bom domingo para todos, na paz de Deus.

FRASE MARCANTE

“O sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo”. Winston Churchill,