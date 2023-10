Caneta azul, azul caneta…

A vice-governadora Mailza Assis (foto) é uma mulher de boa fé, mas tem muito o que aprender na política. Uma delas é receber autoridade para agir na composição de alianças para a disputa da prefeitura de Rio Branco, achar que é a dona do pedaço, e fazer compromisso que depois não possa cumprir, porque quem tem a caneta azul, a azul caneta – refrão de uma música brega – e o governador Gladson Cameli. Na política, não se promete o que não se tem na sua prateleira. A recente conversa com o senador Sérgio Petecão (PSD) pode bem servir de exemplo. A Mailza tem que ter cuidado para não prometer nada que dependa do andar de cima, para não toldar sua imagem de mulher de palavra. Que na política, é uma moeda forte.

MORTES EM NOME DA FÉ

O grupo terrorista Hamas massacrou civis inocentes em Israel. São bárbaros. Israel tinha o direito de retaliar. Mas quando bombardeiam alvos civis em Gaza, matando inocentes, corta água, a entrada de alimentos, combustível, corta a energia de Gaza, Israel se equivale ao barbarismo praticado pelo Hamas. E começa a perder apoio internacional.

O QUE INTERESSA É O PREÇO

Não adiante se fazer populismo político com o fato do aumento do número de voos para o Acre. Se algo tivesse que ser comemorado, seria baixar o preço das passagens, mas isso não ocorreu. O resto é conversa fiada e jogar para a platéia.

FALTA CHEIRO DO POVO

O candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, não se alegre com os tapinhas nas costas de assessores do governo. Essa turma não elege ninguém. O que falta na sua candidatura é o cheiro do povão. Porque é esse que elege ou derrota quem disputa eleição majoritária.

NÃO SIGNIFICA NADA

Ter o apoio do governador Gladson Cameli não significa nada em termos de garantia para ganhar uma eleição. O Alysson, ponha isso na cabeça! O Gladson tem votos pessoais, mas é um péssimo transferidor de votos.Trate de construir seu próprio caminho se não quiser ir para a balsa.

O QUE MAIS SE OUVE

O que mais se ouve nos bastidores da ALEAC são as várias reclamações de deputados da base do governo, com promessas feitas pelo governador Gladson e não cumprida pelos secretários. Isso virou um mantra, com reflexos negativos na imagem do governador. Isso é ruim, muito ruim.

JÁ VI ESSE FILME

Já vi governadores tão populares como o Gladson serem derrotados nas urnas. O Gladson, não pense que popularidade política é eterna, ela tem tempo de validade. Que começa a acabar, quando se deixa o poder.

CHEIA DE EXEMPLOS

O popular ex-governador Nabor Junior (MDB) era favorito na disputa do Senado e perdeu. O Jorge Viana (PT), no seu auge, dava autógrafo e era abraçado onde chegava. Ambos estão hoje fora do atual cenário político, e viraram lideranças do passado.

EM QUALQUER CENÁRIO

O ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) estará num eventual segundo turno na disputa da PMRB, mesmo sem as máquinas do poder o apoiando. É que, ele tem uma coisa que não se compra, mas é explícita nas pessoas, o de ter um carisma pessoal. E isso segura votos.

NÃO TIREM DE TEMPO

Também, não tirem de tempo a candidatura do prefeito Tião Bocalom, porque ele tem avançado em alguns pontos e disputará a reeleição no poder. Lhe menosprezar, é um erro.

PIADA DE PORTUGUÊS

O deputado Luiz Tchê (PDT) é um político experiente, sabe que ninguém assina a ficha de filiação num partido com a faca no pescoço. Os candidatos a prefeito que preferiram se filiar ao PP e não ao PDT, foram por livre arbítrio e de olho nos recursos do poder para disputar a eleição. O resto é piada de português.

ISSO NÃO EXISTE……

O mais surreal é o deputado Luiz Tchê (PDT) achar que o PP tem de procurar nomes fortes para prefeito e mandar se filiar ao PDT. Isso não existe na política. É como fazer filho na mulher alheia

PAGANDO PARA VER

Estou pagando para ver o presidente do PDT, deputado Luiz Tchê, deixar de ser secretário de Agricultura e entregar todos os cargos que tem no governo, para apoiar por birra o ex-prefeito Marcus Alexandre.

O CPF É DELE

Os candidatos a prefeito pelo PP, esqueçam o cenário do governador Gladson jogando recursos financeiros em suas campanhas. O Gladson não vai querer expor o seu CPF, com uma operação Ptolomeu em andamento.

SEI NÃO…..

Acho que aplicaram no senador Sérgio Petecão (PSD) um belo de um conto do Paco político. Sei não, sei não……

PESQUISA

A pesquisa fajuta é como um whisky falso, que se nota no primeiro gole. Pesquisa batizada, não resiste a um olhar mais crítico. Por isso é bom se esperar uma pesquisa séria até o final do ano, sobre a disputa da PMRB.

MOSTRA SER COMPETITIVA

Aparecer na última pesquisa do DELTA com dois dígitos, sem nunca ter sido candidata, indica que a candidatura da Suly Guimarães será competitiva na eleição para prefeita de Sena Madureira. E que vai polarizar.

DESCOBRIU A PÓLVORA

A CPI das Ongs, de concreto, descobriu que as ONGS que atuam na Amazônia existem. É como se arvorar hoje que se descobriu a pólvora.

NÃO BASTOU?

Não bastou o Jorge Viana ter tirado um mandato de deputado estadual do Marcus Alexandre, e ainda quer palpitar sobre sua saída do PT?

NEM UM INDICATIVO

Não escrevo nada para agradar. Mas pelo andar da carruagem não há nada que indique no momento, uma queda na aceitação da candidatura do Marcus Alexandre a prefeito de Rio Branco. Pode até acontecer na campanha, mas por enquanto não mudou nada.

CAIR NA REAL

Os que lhe cercam, lhe incensam para agradar, mas a verdade é que a candidatura do Alysson Bestene (PP), ainda não conseguiu decolar na opinião pública.

FRASE MARCANTE

“Um homem inventa uma mentira e dezenas de outros a propagam como verdade”. Ditado chinês.