Aliança PSD-PP deixou Flaviano Melo surpreso, mas não abala candidatura do MDB para a prefeitura

O presidente do MDB, Flaviano Melo, se disse “surpreso” ontem ao BLOG, com a anunciada adesão do senador Sérgio Petecão (PSD) ao grupo do governador Gladson, mas que vai esperar esse fato vir a se tornar oficial. Até lá espera o PSD. Já teve conversas com o PSB, e deve abrir conversas com outros partidos para novas alianças. Diz não ser hora de se falar de vice, que deve ficar para o próximo ano. E lamenta o Petecão ter feito uma nova opção política. E que a candidatura do MDB vai seguir seu curso para ganhar a prefeitura da capital. “Fiquei surpreso!

O apoio que recebi da militância do PSD, na reunião com o MDB, foi unânime. Até o momento não recebi a comunicação oficial dessa decisão do senador Sérgio Petecão (PSD), e vou aguardá-lo”. A afirmação foi feita ontem ao BLOG DO CRICA, pelo ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), foto, que deverá disputar no próximo ano a eleição para a prefeitura de Rio Branco, sobre a bem encaminhada aliança entre o PSD e o PP. Marcus disse que esperava que a sua filiação no MDB fosse um assunto superado pelo PSD, pelo que foi demonstrado nas reuniões com lideranças de ambos os partidos.

Marcus fez questão de ressaltar que o episódio não terá reflexos na sua campanha, pelo contrário, o incentiva a continuar as suas visitas de fim de semana nos bairros. “Estou animado, muito animado com a minha campanha”, destacou Marcus ao BLOG. O outro foco de sua campanha é atrair mais partidos aliados, e para isso tem feito conversas com dirigentes de outras siglas. Sobre o nome do vice, falou Marcus que esse é um assunto a ser decidido no próximo ano, dentro do seu bloco de alianças.

TENTATIVA NÃO FALTOU

Quem tem tentado convencer o governador Gladson Cameli de apoiar uma chapa para a PMRB, indicando o secretário Alysson Bestene (PP) de vice do Marcus Alexandre (MDB), é o deputado Tanízio de Sá (MDB), Pelos últimos acontecimentos, não deu certo. Tanízio é um dos mais engajados na campanha do Marcus.

RESOLVER A PARADA

O senador Sérgio Petecão (PSD) espera apenas uma conversa que terá com o governador Gladson, para anunciar seu apoio ao candidato Alysson Bestene (PP). “Quero resolver essa questão este ano, não vou mais deixar para o próximo ano”, disse ontem ao BLOG.

ESTAGNARAM NA PRÉ-HISTÓRIA

Foi aprovado em comissão da Câmara Federal, o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ninguém tem o direito de dizer o que o outro pode fazer com o seu corpo. Essa turma estagnou na pré-história, não evoluiu, são toscos que orbitam em torno de dogmas religiosos. Espera-se que, no plenário, esse pensamento retrógrado venha ser derrotado.

GRANDE DESAFIO

Um grande arcabouço de apoios políticos está se formando em torno da candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco. De agora em diante, é possível observar se vai conseguir popularizar seu nome e decolar nas pesquisas do próximo ano. Esse é seu grande desafio.

SENTIR O CLIMA

O PSB nacional quer candidatos a prefeito em capitais com mais de 200 mil habitantes. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) se mostra disposto a aceitar a missão. Mas deve antes de entrar de cabeça numa campanha, observar o que dirão as pesquisas do próximo ano para a PMRB. Sem aliados, seu caminho é espinhoso. E ele sabe bem disso.

PARA NÃO VIRAR VÍTIMA

É a decisão da cúpula do PP de não expulsar o prefeito Bocalom, para não o transformar em vítima. Sabem que o Bocalom terá até 5 de abril para mudar de partido. E que, ele não vai arriscar disputar uma convenção municipal com clima adverso, onde se perder não poderá mais ser candidato.

SEXO DOS ANJOS

O que adianta ter mais voos para Rio Branco, se o preço das passagens continua alto? E não vai baixar, segundo o posicionamento das companhias aéreas. Então, a discussão que a bancada federal trava sobre esse assunto, é o mesmo que discutir qual é o sexo dos anjos.

PELOS BELOS OLHOS

O senador Sérgio Petecão (PSD) não está indo para o bloco político do governador Gladson pelos seus belos olhos azuis e nem pelos olhos verdes da vice-governadora Mailza Assis, que ambos não têm, mas porque terá espaços com cargos no governo. Ou alguém duvida disso? Na política, não tem almoço de graça.

IRONIA DO DESTINO

A Reserva Chico Mendes é para ser a área mais preservada do estado, mas por ironia do destino, é onde acontecem grandes desmatamentos para a formação de fazendas.

FALO DE QUADROS

Quando falo que o PT, PCdoB e MDB são partidos cujas lideranças no estado estagnaram e não prepararam novos quadros, não me refiro a uma questão de idade, mas de criação de novos nomes de lideranças políticas. Qual é a grande liderança jovem hoje do PT-PCdoB-MDB? Nenhuma. As lideranças antigas desses partidos fizeram muito pelo Acre, mas tudo passa. E, na política, não há espaço vazio.

LEMBRANÇA DO ZEN

O presidente do PT, Daniel Zen – que faz falta para movimentar o debate na ALEAC- mandou um comentário sobre o tema. Diz que em momento algum o PT se arvorou em indicar o vice do candidato Marcus Alexandre (MDB); que o PT pode não ter votos para eleger um prefeito da capital, mas tem para inteirar uma eleição. E cita o fato do PT ter ficado em segundo lugar com seu candidato ao governo, na última eleição. Registrado.

FOI UM BAQUE

O MDB já estava de orelha em pé para a possibilidade do senador Sérgio Petecão (PSD) se aliar ao grupo do governador Gladson, para a disputa da PMRB. Por isso, sua anunciada adesão foi uma surpresa, mas nem tanto assim…….

ELEITOR DECIDE

O Marcus Alexandre (MDB) lidera até aqui todas as pesquisas para prefeito de Rio Branco. Mas terá de enfrentar duas máquinas públicas; a do prefeito Bocalom com a PMRB e a do Alysson Bestene com o governo. Mas, na política, a máquina mais poderosa é a do eleitor. Ela é que decide a parada.

PASSA POR 2026

Essa recente conversa entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e a vice-governadora Mailza Assis (PP), não passa somente pela disputa da PMRB, no próximo ano; mas também por 2026, quando Mailza disputará o governo e Petecão a reeleição para o Senado.

BARBÁRIE DUPLA

Barbárie não tem ideologia e nem religiosidade, barbárie é barbárie. O Hamas matou de maneira fria mais de mil civis israelenses, entre mulheres, idosos e crianças. E Israel está matando milhares de mulheres, idosos e crianças, com seu bombardeio contra a Faixa de Gaza, com bloqueio até contra a entrada de alimentos. Neste ponto, não há como diferenciá-los. Se nivelaram na violência e na brutalidade.

FRASE MARCANTE

“Aquele que não deseja o poder está apto a detê-lo”. Platão.