Conversa com a vice-governadora joga Sérgio Petecão no colo de Alysson Bestene 

“Não vamos mais retardar para o próximo ano a decisão sobre quem vamos apoiar, vou reunir o PSD e anunciar em breve.”. A afirmação ao BLOG DO CRICA foi feita nesta manhã (10) pelo senador Sérgio Petecão (PSD), após sua conversa com a vice-governadora Mailza Assis (PP), na sede da Associação dos Prefeitos do Acre.

Na conversa, Mailza pediu o apoio do PSD para a candidatura de Alysson, com a aliança se estendendo até as eleições de 2026, quando Mailza estará em definitivo como governadora e poderia apoiar a reeleição para o Senado do senador Sérgio Petecão (PSD). “Tudo que a Mailza me disser acredito, é uma mulher de palavra e com quem tenho boas relações. Não tenho problema em fazer uma aliança com ela”, comentou Petecão sobre a conversa.

Sobre Marcus Alexandre, o senador Sérgio Petecão (PSD) não esconde a sua mágoa por ele ter se filiado ao MDB. “Isso deixou a militância do PSD magoada, o que dificultou apoiar a candidatura do Marcus. Não sei o motivo da decisão, no PSD ele teria uma estrutura de campanha, com o MDB não vai ter. Quem é do MDB que vai para a rua pedir votos para o Marcus?”, indagou Petecão.

Depois de tudo o que aconteceu essa manhã, o anúncio do apoio do senador Sérgio Petecão(PSD) para a candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito está praticamente selado, faltando apenas ser marcada a data do anúncio.

