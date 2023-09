Feijó e Tarauacá somam 43,9% dos focos de queimadas no Acre em 2023

O banco de dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostra que 43,9% dos focos de queimadas detectados pelo satélite de referência AQUA Tarde no Acre estão nos municípios de Feijó e Tarauacá.

Os dados do INPE não revelam nenhuma novidade, pois esse quadro vem se repetindo ano a ano na faixa que vai da região central do estado até o Juruá, com Cruzeiro do Sul registrando, também, números altos.

No caso de Feijó, que em 2023 já acumula 705 focos de queimadas, o que corresponde a 25,6% do total do Acre, o município está no ranking dos 10 maiores queimadores do mês de setembro, com 297 focos.

Em segundo lugar, aparece Tarauacá, com 504 focos de queimadas registrados em 2023, o que corresponde a 18,3% do total detectado no estado até 11 de setembro. Cruzeiro do Sul é o terceiro colocado no ranking acreano, com 291 focos de queimadas.

Vale destacar também os municípios acreanos de menores registros de focos de queimadas até o momento, de acordo com o ranking do INPE. São eles: Porto Acre (20), Plácido de Castro (15) e Epitaciolândia (13).