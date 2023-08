A criança tem pai conhecido 

O DNA do pai da criança se chama Lula, foto, tem a voz rouca, por isso será falso se aparecer um político da bancada federal querendo ser pai ou mãe do rebento, o Novo Pac, que vai destinar R$ 26 bilhões para obras no Acre; entre elas para uma nova maternidade, hospital universitário e recuperação da BR-364, entre outras.

A liberação mostra que o Lula não ficou com nenhum rancor do Acre, onde sofreu uma fragorosa derrota na última eleição presidencial. O que se espera agora é que o governo do Gladson monte uma equipe mais ágil para elaboração de projetos e gastar os recursos. O Lula quebrou a castanha na boca dos que na eleição pregavam no estado que a sua eleição seria um desastre para o estado. Não fechou igrejas evangélicas como bradavam os Pastores, não implantou o comunismo, não liberou o aborto, não incentivou invasões rurais, mas fez foi mandar bilhões para o governador Gladson Cameli tocar obras importantes para o Acre. Os que pregavam o caos vão ter que engolir o sapo barbudo.

QUEBROU DENTRO

Caiu por terra a exaltada legalidade do governo do ex-presidente Bolsonaro. A venda de joias que eram para acautelar no patrimônio público, virou escândalo nacional, envolvendo seu ajudante de ordens, Coronel Cid, o pai, que é general, e pode acabar atingindo o presidente. Quebrou dentro.

ESTUDIOSA DA COMUNICAÇÃO

Foi lançado ontem o livro da jornalista Silvânia Pinheiro, que enfoca a visão colonialista sobre os índios que vivem na área urbana. A Silvânia é uma figura doce, competente, e estudiosa da Comunicação. Sucesso a agora escritora. Vou ler o livro.

ÁREA PROTEGIDA

A área do Irineu Serra é uma reserva ambiental, e como tal não pode abrigar invasão. O erro do governo estadual é sempre querer consertar a porta depois de arrombada. Deveria ter tirado os invasores no primeiro dia, e teria evitado o problema. O problema da falta de moradias é social, mas não se resolve com uma invasão ilegal. É um angu com caroço.

SEM MUITA ALTERNATIVA

Ao PSD do senador Sérgio Petecão vão restar duas alternativas na eleição do próximo ano: se aliar ao Alysson Bestene ou a outro nome do PP; ou aliar-se ao Marcus Alexandre (MDB).

NINGUÉM ESPERE

Mas ninguém espere que com toda a sua experiência política, o senador Sérgio Petecão (PSD) antecipe para este ano a sua posição na eleição municipal. O jogo nem começou.

OUTRO LADO DA MOEDA

O deputado Tanízio Sá (MDB) diz que ninguém é dono dos votos de Sena Madureira, como pensa o prefeito Mazinho, e que o candidato da oposição Elvis Dany está preparado para apresentar o melhor projeto para a prefeitura de Sena Madureira. Pelo clima quente pré-eleitoral, já dá como imaginar o acirramento na campanha.

VISÃO GERAL

Marcus Alexandre está se apresentando aos diretórios municipais MDB do interior, como o mais novo filiado do partido. Quer dar uma projeção estadual à sua nova fase política.

META IMEDIATA

A meta imediata do PT na capital é a de eleger um vereador para a próxima composição da Câmara Municipal de Rio Branco. O PT não tem um vereador. Será o foco principal do presidente Daniel Zen (PT).

NÃO SE MEXE NO QUE ANDA BEM

Nem o conheço. Mas com todos que eu converso na área médica ou com alguém que precisou dos serviços da FUNDHACRE, só ouço elogios a competência do diretor João Paulo Silva. Não se mexe no que está dando certo. Saúde não deve se misturar com ingerência política, ou desaba.

TREMENDA BOBAGEM

É uma tremenda bobagem, falta de coragem para se dirigir a quem manda, quando vejo ataques a um secretário de estado por não atender um parlamentar. Se está sendo grosseiro, trata mal os políticos, é porque tem o respaldo do governador Gladson. Ou alguém imagina que ele não sabe o que fazem os seus secretários? É bem capaz disso acontecer!

MUITO CONTUNDENTE

O MP de Tarauacá tem sido eficaz em combater atos considerados ilegais supostamente praticados pela prefeita Néia. Mas entre isso e pedir o seu afastamento é uma distância grande. Não vejo argumentos sólidos no pedido. Se não melhorar a sua gestão, quem vai lhe afastar do poder será a eleição do próximo ano.

NÃO DEFINIU

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) disse ao BLOG não ter o seu partido ainda decidido com quem fará aliança, para a eleição da PMRB. O ideal seria uma candidatura própria, mas isso ficou distante ao não conseguir o apoio do bloco dos partidos de esquerda ou mesmo de centro ao seu nome.

É UM TRUNFO

Mas ter o apoio do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) é importante para qualquer candidato a prefeito, ele teve 32 mil votos para senador, na capital.

PERDEU ALIADOS

Continua sendo disparado o grupo mais sólido e forte da oposição em Cruzeiro do Sul, mas perdeu muitos aliados, que hoje estão ao lado do prefeito Zequinha. Mas isso não é empecilho para se dizer ser a candidatura da Jéssica Sales (MDB) para a prefeitura, ainda muito forte. É que o eleitor vota no nome em eleição majoritária.

PODE SER ATROPELADO

Infelizmente, mas no Acre, as eleições proporcionais têm sido decididas pelo poder financeiro. Quem quiser se arriscar a ser candidato a vereador de Rio Branco sem estrutura, que se arrisque. Pode ser atropelado.

FORA DE COGITAÇÃO

Estão descartadas pelo PSD alianças com o prefeito Tião Bocalom e com o Coronel Ulysses Araújo (UB), que também disputarão a PMRB.

FRASE MARCANTE

“O dinheiro pode quase tudo, só não pode mudar a sorte e evitar a morte”. Ditado português.