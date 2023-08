Colisão entre carro e caminhão deixa cinco mortos e três feridos na BR-364

Uma colisão entre um veículo modelo HB20, de cor branca, placa NAF-6085 e um caminhão modelo M.Benz/Axor, de cor vermelha, placa NDN-0F43, deixou cinco mortos e três pessoas identificadas como Ane Morais Moricir, de 28 anos, Cleyton Alves da Silva, de 22 anos e um adolescente de 14 anos, feridas, na madrugada desta sexta-feira, 4, na BR-364 nas proximidades da entrada do Ramal da Usina, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que não foi identificado, foi sair de uma oficina de freios e ao fazer a conversão a esquerda para entrar na rodovia no sentido Porto-Velho-Rio Branco, o motorista do veículo HB20 que trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho que vinha da Expoacre com destino a Vila Santa Célia, com sete pessoas como passageiros, colidiu violentamente na lateral da carreta, vindo atingir as rodas traseiras do caminhão. O motorista do caminhão permaneceu no local e saiu ileso.

Com o impacto o carro HB ficou totalmente destruído, cinco pessoas ainda não identificadas morreram, entre eles o motorista que ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ane Morais, Cleyton Alves e o adolescente de 14 anos, ao Pronto-Socorro de Rio Branco, dois deles com fraturas no corpo, ambos deram entrada consciente ao hospital consciente e estáveis.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos do perito.

Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.