Criança de 7 anos é atropelada e vai parar em estado gravíssimo no Pronto-Socorro

Nesta sexta-feira, 21, os diretores da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva (presidente), Duciana Araújo (diretora geral) e Evandro Teixeira (diretor assistencial), juntamente com os coordenadores do transplante hepático, cirurgião Tércio Genzini e a enfermeira Valéria Monteiro, realizaram uma reunião de alinhamento para tratar sobre o serviço de transplante hepático no Acre.

O encontro abordou a realização de um Simpósio de Transplantes da Região Norte com previsão para o mês de agosto, com participação de profissionais de referência nacional.

“Estaremos discutindo no simpósio as melhores estratégias de avanços de transplantes no Estado, considerando que hoje o Acre vem incentivando e potencializando o serviço de transplante de fígado. Também destacamos na reunião a organização e realinhamento do retorno do transplante renal”, salientou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

O processo de transplantes no Estado conta com um serviço ambulatorial no qual tem o apoio de uma equipe multidisciplinar especializada em transplantes, com atendimento de enfermagem, na área de psicologia e suporte administrativo para agendamento de exames. No Acre, desde o início do programa em 2014 já totalizam 66 transplantes realizados.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.