Após diagnóstico de pneumonia, Mailza recebe alta e seguirá tratamento em casa

A vice-governadora Mailza Assis, diagnosticada na noite de ontem (1) com pneumonia, foi liberada pelos médicos após ser atendida no Pronto-Socorro de Rio Branco e vai continuar o tratamento em casa.

Mailza foi levado ao PS após sentir febre, tosse e dificuldades para respirar. A vice-governadora passou a ter os sintomas na volta de uma viagem que fez à Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde participou de uma agenda internacional.

No Pronto-Socorro da capital acreana, onde chegou no início da noite desta quarta-feira, 1º, Mailza foi atendida, passou por exames que diagnosticaram um quadro de pneumonia.

O governo do Acre, por meio da secretaria de Comunicação, divulgou uma nota informando o quadro de saúde da vice-governadora e agradecendo as mensagens de preocupação e demonstrações de carinho.

Nota pública

