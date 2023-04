Novo tomógrafo da Fundação tem capacidade para realizar 100 atendimentos por dia

Em solenidade no Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), no fim da tarde desta segunda-feira, 10, o governador Gladson Cameli (PP) empossou 160 aprovados do concurso público para o provimento de cargos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Além disso, a equipe governamental garantiu o chamamento de novos profissionais do Cadastro de Reserva.

Bastante entusiasmado pelas metas atingidas dos 100 dias de governo, o governador Gladson Cameli enalteceu o empenho da equipe de gestão pela agilidade na posse dos aprovados no certame público feito em 2022. Segundo ele, na região do Juruá já foram empossados 60 servidores. “Nesses 100 dias, quero cumprimentar todos os profissionais que agora vão servir ao Estado e nos ajudar a ter uma saúde próspera e humanizada na nossa sociedade acreana. Isso é prova de um trabalho em equipe que envolve a pasta econômica e de servidores”, declarou.

O chefe do executivo acreano revelou que passando o período caótico das cheias dos igarapés e Rio Acre, é hora do governo avançar em pautas importantes. De acordo com Cameli, mais de 90% das metas solicitadas para o período foram atendidas. “A principal delas é a sobrinha entre a equipe de gestão em um momento em que precisou da união de todos”, ressaltou.

O secretário de administração, Paulo Roberto, garantiu que mais de 400 servidores devem ser convocados. “Totalizando mais de 600 e com isso, mais de de R$ 20 milhões por ano”, explicou.

Pedro Pascoal, secretário de saúde, enalteceu o empenho do governo em empossar os novos servidores. “É um momento ímpar para a gente. Na saúde é um momento delicado que vamos passar após a baixa do nível do manancial. Governador, o senhor está honrando o que prometeu na campanha”, argumentou.

O deputado estadual Adailton Cruz (PSB), fez agradecimentos ao trabalho de Gladson à frente do Palácio Rio Branco. “Parabéns para os servidores de saúde. Isso é um exemplo em contratar novos profissionais. A saúde do Acre precisa de mais servidores”, enalteceu.

Alegria dos aprovados

Yoná Araújo, 24 anos, aprovada para o cargo de enfermeira, contou que se preparou para o concurso por dois anos. A nova servidora do Estado revelou que para conquistar o sucesso teve que abdicar de muitas coisas no período. “Estou muito feliz e o sentimento é de gratidão por saber que todo o esforço valeu a pena”, comentou.

A sobrinha da desembargadora Eva Evangelista, Marcela Evangelista, elogiou a celeridade do certame no Acre. “Estou muito feliz e elogio a celeridade no chamamento”, mencionou.