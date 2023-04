Grave acidente é registrado em Cruzeiro do Sul e vítima poderá ter perna amputada

Na noite desta segunda-feira, 3, mais um grave acidente de trânsito foi registrado em Cruzeiro do Sul. Duas motos se chocaram durante uma conversão na Avenida Lauro Muller e o motoboy Thalison Roberto de Páscoa Barros, ficou gravemente ferido e poderá ter a perna amputada. “Ele já foi operado e agora é esperar pra ver como o corpo dele vai reagir. Mas há essa possibilidade de amputação “, relata o amigo da vítima, Daniel Vieira.

De acordo com Daniel, Thalison atingiu um poste da iluminação pública da via depois de se chocar com outra moto. E diz que a cena do local foi alterada antes da chegada da Pm. ” Depois do acidente, o condutor da outra moto tirou uma carrocinha da moto dele e escondeu antes da Polícia Militar chegar. A documentação dele e da moto estão irregulares. Do Thalison está tudo correto”, afirma.

A família e os amigos de Thalison estão fazendo uma campanha para que as pessoas doem sangue do tipo O Negativo para o jovem, que é casado e tem duas filhas. Ele segue internado.

Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto, de nome Antônio, que está com Carteita Nacional de Habilitação- CNH e documentos da moto vencidas, caiu lateralmente, juntamente com sua passageira, S S, mas não teve ferimentos graves. De acordo com a Pm, o teste do bafômetro foi negativo.

“Ele contou que trafegava em sentido centro/bairro, e, ao alcançar a Rua dos Paranás, iniciou uma conversão a esquerda, momento que sentiu a colisão da moto de Thalison em sua lateral e que ele foi ao encontro de poste de metal, instalado no canteiro central da pista, que serve como iluminação pública da via. O perito se fez presente, realizando seus trabalhos de costume e em seguida liberando a via para a circulação normal. Vale ressaltar que houve dano ao patrimônio público, a quebra do poste de iluminação, o qual ficou caído na lateral da pista de rolamento. Que a motocicleta Honda CG 160 FAN, foi entregue a um familiar que ali estava presente e que a motocicleta Yamaha YS 150 fazer, foi removida ao pátio da primeira CIRETRAN, pois encontrava-se com débitos em atraso desde o ano 2020 e ainda o condutor , com sua CNH vencida desde 20/05/2020, o qual foi autuado por algumas informações de trânsito e oferecido a este o teste do bafômetro, aceitou de livre e espontânea vontade, tendo como resultado 0,00mg/L”, citou a polícia.

Na manhã de segunda feira mãe e filho morreram em um acidente de trânsito na Estrada da Variante.