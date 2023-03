Avenida Getúlio Vargas fica submersa com cheia do Igarapé São Francisco

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Uma das principais avenidas do estado do Acre, a Avenida Getúlio Vargas, ficou totalmente submersa com a inundação do Igarapé São Francisco. A cheia, que começou nessa quinta-feira (23), se intensificou ainda mais nesta sexta-feira (24) com o nível do Rio Acre ultrapassando a cota de transbordamento.

O ac24horas sobrevoo a área e captou imagens que mostram a gravidade da situação. Por lá, além da alagação, residências foram derrubadas e famílias perderam móveis.

Com a avenida intrafegável, diversos pontos da região também ficaram inacessíveis. Pelo menos 27 bairros estão alagados na capital acreana. A previsão é de que os igarapés continuem subindo com até 50 milímetros de chuva por dia até o próximo domingo (26).7

Veja o vídeo: