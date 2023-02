Vereadores de Rio Branco trabalham para reajustar o próprio salário de R$ 12 mil para R$ 17 mil

A Câmara Municipal de Río Branco deverá analisar um requerimento propondo o reajuste no salário dos 17 vereadores de R$ 12 mil para R$ 17 mil. A informação apurada pelo ac24horas é de que o reajuste salarial proposto possa chegar a 41,67%.

Segundo apurado, o requerimento propondo a chamada “recomposição salarial” já se encontra no setor jurídico do Poder Legislativo, sendo de autoria do ex-presidente da Casa, vereador N Lima (Progressistas). O objetivo do reajuste nos vencimentos dos parlamentares seria para recompor as perdas salariais ocasionadas pela inflação no decorrer dos anos.

Caso haja consenso no requerimento proposto, o aumento salarial deverá gerar um prejuízo mensal de R$ 289 mil reais, perfazendo um montante de R$ 3,4 milhões por ano aos cofres públicos.

A reportagem buscou contato com o presidente da Casa Legislativa, vereador Raimundo Neném (PSB), que confirmou a existência do requerimento, contudo, se posicionou contrário à proposição. “Existe um movimento encabeçado pelo vereador N Lima, mas, sou contra devido ao momento que a população vem vivendo. Eu não acho justo está propondo aumento do salário de vereador, não acho que é o momento”, declarou.

Todavia, o presidente deixou claro que se houver amparo legal na lei, poderá ser efetuado o reajuste, mas garantiu que a proposta terá que passar pela Procuradoria da Câmara Municipal de Río Branco e, posteriormente, por uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).