BLOG DO CRICA – Quando dois bicudos se beijam

A POLÍTICA é a arte de tornar o impossível, como possível, alguém já disse. A política é e sempre será movida por situações. É uma dessas situações que moveu o encontro de hoje entre o governador Gladson Cameli e seu principal adversário na campanha passada, o petista Jorge Viana. Claro que, este foi um encontro institucional, mas é uma cena que nunca passou pela cabeça de ambos na campanha política.

Ainda que a conversa será com o Jorge Viana diretor da APEX -importante órgão do governo federal no tocante às exportações – mas deve ser um de muitos encontros, porque interessa ao governador fazer com que o estado aumente a sua carteira de exportações. E, como ambos são políticos, nada impede que em conversas futuras eles venham falar sobre política.

O encontro de hoje mostrou que, na política, dois bicudos também se beijam.

NÃO DÁ PREGO SEM ESTOPA

A MARATONA de conversas que o diretor da APEX, Jorge Viana, iniciou ontem com o setor empresarial, buscando aumentar o volume de exportações do Acre, não duvidem, é um primeiro passo para ele ir trabalhando uma candidatura ao governo em 2026. O JV não dá prego sem estopa. E, desta feita sem ter de enfrentar o calo Gladson Cameli, que deverá disputar o Senado.

VOTO PESSOAL

NÃO FOI surpresa o ex-prefeito Marcus Alexandre aparecer na pesquisa Data-Control divulgada hoje, liderando com uma boa folga sobre os adversários. A tendência de voto registrada na pesquisa é pessoal, completamente descolada do PT. Seus votos estão colados em ter sido um bom gestor da capital.

TENDÊNCIA NATURAL

A EX-PREFEITA Socorro Neri (PP) aparecer em segundo lugar na pesquisa, também, não foi nada extraordinário. Perdeu a eleição municipal, mas saiu como uma gestora bem avaliada. E, isso foi registrado ao ela se eleger deputada federal, com uma forte votação na capital.

NÃO SE RECUPEROU

VOCÊ PODE estar sendo um bom administrador e isso não refletir numa tendência de votos numa pesquisa. É o que ocorre com o prefeito Bocalom, que mesmo não sendo um desastre, com boas ações na gestão; não cola a gestão na preferência do eleitor. O certo é que o Bocalom não conseguiu ainda decolar no quesito aceitação do seu nome. Mas, tem dois anos para isso.

REGISTRA UM MOMENTO

É BOM deixar registrado que, pesquisa eleitoral é o retrato de um momento. A eleição para prefeito da capital, só vai ocorrer em outubro do próximo ano. Mas serve de alerta. É bom não duvidarem dos números do Denis do Data-Control, acertou tudo na eleição passada.

MAIS DO QUE NATURAL

A PREFEITA de Senador Guiomard, Rosana Gomes, aparecer na pesquisa Data-Control como a prefeita de maior rejeição do estado, é mais do que natural. Pode ser dotada de mil boas intenções, mas sua administração não decolou. A Rosana está sem rumo.

SEM VIDA FÁCIL

AINDA terá em 2024, uma disputa nada fácil. Seu adversário na briga pela prefeitura, ex-vereador Gilson da Funerária, é tido como um nome muito forte.

SEM PLANOS

PUBLIQUEI há dias neste espaço, com base em informações de amigo próximo do ex-prefeito Marcus Alexandre de que, ele não disputaria a prefeitura da capital em 2024. Ontem, ao comentar a pesquisa, foi lacônico: “Não estou fazendo planos para o futuro.”

PRESERVADO PARA 2026

A TENDÊNCIA é que o Marcus Alexandre seja preservado para a eleição majoritária de 2026. O Marcus também sabe que o desgaste do PT ainda é grande. Se disputar a PMRB por um outro partido, aí é parada dura para qualquer adversário. Mas se disputar pelo PT, sua intenção de votos vai dar uma bela desabada. Sabe disso.

DILEMAS DO JENILSON

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB), que teve 35 mil votos na capital, mas não apareceu bem para prefeito na pesquisa do Data-Control, tem dois dilemas a serem resolvidos: o primeiro é conseguir aglutinar a oposição em torno do seu nome. E, o segundo é se manter na mídia sem mandato.

GLADSON CONTINUA BEM

O TETO de aprovação do Gladson continua boa, com 52% de aprovação do seu governo. Não teve nenhuma pauta negativa da eleição até aqui, para entrar em queda livre.

PROBLEMA PARA 2024

A PREFEITA de Brasiléia, Fernanda Hassem, continuar aparecendo como uma prefeita bem avaliada, com 48%, é normal. Uma coisa é a Fernanda candidata, que pelo carisma concentra votos. A outra é transferir votos para o seu candidato a prefeito em 2024. O voto dela é pessoal. Tem que começar trabalhar desde já um nome.

PERDA DE MANDATO

O PSD vai começar a ajuizar ações com pedido de perda de mandato de todos os vereadores do partido, que não apoiaram o senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo.

NÃO HÁ COMO INVENTAR

O DEPUTADO federal Alan Rick (União Brasil) se saiu bem nos seus dois mandatos, por ter tido uma boa produção parlamentar e conseguir ampla divulgação. A mesma fórmula – se é que quer ir mais longe em 2026, disputando o governo –, é continuar neste caminho e não procurar no Senado inventar a pólvora. É bom colocar na sua cabeça que, não foram só os bolsonaristas que votaram nele para o Senado. E, que para ele, a pauta regional é mais importante que a nacional.

VÃO SE ARREPENDER DA GRAÇA

OS QUE promoveram a quebradeira na sede do Judiciário, Legislativo e Executivo, no DF, vão se arrepender da graça. Vão passar anos presos nas penitenciárias de Brasília. E, lá não é Jardim de Infância, vão comer o pão que o diabo amassou, por conta de um fanatismo LOUCO. Enquanto estão presos, neste momento o Bolsonaro come do bem bom nos EUA.

NÃO HÁ COMO FALAR EM ANISTIA

QUEM ASSISTIU ontem as cenas estarrecedoras no Fantástico, com um vandalismo pré-histórico, não há como falar em manifestação pacífica, que são patriotas, na verdade são terroristas. Não há como contemporizar com quem quebrou tudo, quem financiou e quem incentivou.

FOCO INICIAL

A DEPUTADA federal eleita Socorro Neri (PP) tem que manter o foco neste primeiro ano do seu mandato, em criar pautas positivas, que possam reverberar na mídia. Ter um mandato produtivo e bem divulgado, é o caminho para quem pensa em candidatura majoritária.

FRASE MARCANTE

“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio….” Salmo 91.