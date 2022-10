Rio Acre se eleva com chuvas e causa dificuldades na travessia por balsa em Xapuri

Não é recente o sofrimento de quem necessita dos serviços da balsa que faz a travessia do Rio Acre em Xapuri. Mantida pelo governo do estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), a embarcação não supre mais a demanda existente atualmente.

Na travessia, é comum se esperar horas em filas intermináveis de veículos de todos os portes em razão de diferentes problemas, que vão desde problemas mecânicos ou de estrutura da balsa a situações relacionadas com os fenômenos próprios do rio, como as enchentes e vazantes, que impõem dificuldades aos operadores.

Na tarde desta quinta-feira (13), ocorreu um exemplo dos desafios enfrentados tanto pela tripulação da embarcação quanto pelas pessoas que necessitam ir de um lado ao outro do rio. Uma subida repentina, decorrente de uma chuva que caiu na região no decorrer do período, impediu que a balsa atracasse na rampa.

O resultado foi uma imensa dificuldade no embarque e desembarque em ambas as margens em razão da lama que se acumulou nas rampas de acesso. Um vídeo que circulou em grupos de redes sociais mostra passageiros se ajudando para passar da balsa à terra firme.

Um caminhão da prefeitura, que faz o transporte de feirantes para o Mercado dos Colonos, caiu parcialmente na água e foi necessário muito esforço para que o veículo pudesse concluir a travessia. De acordo com as informações apuradas, não houve danos ao caminhão, que conseguiu desembarcar.

O representante do Deracre na cidade, Eriédson Soares, informou que um trabalho paliativo foi feito para dar andamento aos trabalhos com apoio de funcionários da empresa responsável pela obra da ponte que está sendo construída a cerca de 500 metros acima do local da travessia da balsa.

Ainda de acordo com o encarregado do órgão estadual, um trabalho mais efetivo precisará ser feito nesta sexta-feira (14) e há a necessidade urgente de uma máquina que retire o acúmulo de lama nas duas margens do rio para que a operação da balsa seja normalizada.

As condições de travessia do Rio Acre na cidade por meio de embarcações como a balsa e as tradicionais catraias são o principal motivo da reivindicação histórica da população local pela construção da Ponte da Sibéria, cujas estruturas iniciais estão sendo levantadas na cidade.