Neném Almeida cobra convocação dos cadastros de reserva dos Bombeiros, IDAF e ISE

O deputado Neném Almeida (Podemos) fez uso da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado para mais uma vez cobrar a convocação dos cadastros de reservas dos concursos da Polícia Civil, da Polícia Militar (PMAC), da Educação, do Instituto Socioeducativo (ISE) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF).

Almeida é o parlamentar que mais fez a defesa da convocação desses aprovados nesta legislatura. O parlamentar lembrou que os aprovados nos concursos da Polícia Civil, PMAC, Educação e ISE receberam a promessa durante a campanha de 2018 do então candidato a governador Gladson Cameli que todos seriam convocados durante seu mandato.

O governo fez a convocação de parte desses aprovados, mas ainda faltam uma grande parcela a ser chamada. “Muitos jovens ouviram da boca do então candidato a governador, e hoje governador, a promessa de convocação. Acreditaram. Mas há menos de seis meses para o término deste mandato a promessa ainda não foi cumprida. Torço para que seja resolvido”, comentou Almeida.

O deputado alertou ainda sobre a recomendação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sobre a importância do reforço da fiscalização agropecuária nas fronteiras do nosso estado, providência essa necessária para a manutenção do atual status sanitário do Acre. “A recomendação do MAPA não foi fazer concurso apenas por fazer. A recomendação foi fazer concurso e convocar seus aprovados para fortalecer a atividade de defesa agropecuária. Não podemos correr o risco de perder nosso selo sanitário”, finalizou Almeida.