Aberta a temporada do festival de pesquisas

TODOS OS OLHOS políticos estão voltados para o julgamento de segunda-feira no TRE-AC, quando será apreciado o pedido de impugnação do registro da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP), como vice-governadora na chapa do Gladson (PP).

Conversando ontem com figuras importantes do governo senti uma preocupação grande com o fato de se a impugnação acontecer, a Mailza queira recorrer; o que faria o governador Gladson Cameli (PP) vir a disputar a eleição com a chapa sub judice até sair uma posição do TSE. O certo é que o Gladson tem até esta segunda-feira, data final para registro de candidaturas, para resolver esta questão. É uma questão que não depende somente dele. Se houver a impugnação, Mailza tem de ser convencida não recorrer. O certo é que este fato se tornou um complicador para um candidato que lidera as pesquisas.

JULGAMENTO QUE PODE SE ALONGAR

TRANSFERIDO para a próxima segunda-feira, o julgamento do pedido de impugnação da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) por “improbidade dolosa”, pode se arrastar a outras instâncias e deixar a chapa Gladson-Mailza sub judice, mesmo após a eleição. Basta que, se tiver o registro impugnado, Mailza recorra ao TSE. E, que caso seja liberado seu registro, o MP Eleitoral recorra da decisão. Um problema sério no colo da chapa.

SENHORA CARREATA

O GOVERNADOR Gladson (PP) fez ontem o que se pode chamar de uma “senhora carreata”, a primeira da sua campanha, reforçando a sua força eleitoral no pleito.

BOCALOM NA CAMPANHA

QUEM entrou hoje de cabeça na campanha do Sérgio Petecão (PSD) ao governo e da Márcia Bittar (PL) ao Senado, foi o prefeito Bocalom. Reunião esta manhã no Parque das Acácias, uma multidão estimada em 3 mil pessoas. A campanha pelo governo começa esquentar.

BRIGA DAS CARREATAS

ONTEM, foi a mega carreata do candidato ao governo, Gladson Cameli (PP); e na tarde de hoje será a carreata do candidato a governador, Sérgio Petecão (PSD).

OUTRA ESTRATÉGIA

OS DIRIGENTES do PT decidiram por outra estratégia de campanha, não fazer carretas e investir nos contatos diretos com os moradores dos bairros, nesta reta final.

SEM PROGRAMAÇÃO

O MDB também não tem carreata programada para a capital. É uma movimentação que implica em mover uma grande estrutura logística, sob pena de ter poucos participantes; e passar a imagem de fraqueza política.

SEGUNDA VAGA NA PENDURA

FALANDO do MDB, o partido tem certeza de que elegerá um deputado federal; mas conquistar uma segunda vaga é uma incerteza, e vai depender da chapa surpreender.

CHAPAS MAIS FORTES

AS CHAPAS para deputado federal do União Brasil e do REPUBLICANOS, são as mais fortes desta eleição e podem eleger dois parlamentares cada. O União tem Meire Serafim, Fábio de Rueda, Coronel Ulysses, Eduardo Veloso, Pedro Valério e Mirla Miranda; o REPUBLICANOS, nomes como Israel Milani, Keiliane Cordeiro, Antônia Lúcia e Roberto Duarte.

OUTRA CHAPA ENCORPADA

OUTRA chapa encorpada é a do PP, que tem candidatos de densidade eleitoral, como Socorro Neri, José Adriano, Gérlen Diniz, Samir Bestene, Zezinho Barbary e Edson Braga. Eleger um deputado, é certo nesta chapa do PP.

DECIDIDA NOS DETALHES

A ELEIÇÃO para o Senado deverá ser decidida no detalhe, nos últimos 15 dias de campanha. É o que pensam os coordenadores de campanha dos candidatos melhores posicionados nas pesquisas já registradas.

LULA CONTINUA LIDERANDO

LULA CONTINUA liderando a corrida para a presidência. Teve 45% e Bolsonaro 34%, na pesquisa do DATA-FOLHA. Já na reta final, é improvável que a polarização venha a ser furada por uma candidatura alternativa. Lula também apareceu vencendo bem no segundo turno.

NÃO FOI SUFICIENTE

A MOVIMENTAÇÃO do 7 de Setembro não foi capaz de motivar no eleitor uma conquista de votos significativa para o Bolsonaro. Subiu bem abaixo do esperado. É que, na manifestação ele falou para sua bolha de apoiadores.

REJEIÇÃO ALTA

O QUE DIFICULTA a campanha do Bolsonaro é ser ele o campeão em Rejeição, com 51% no DATA-FOLHA.

NOME E REALIZAÇÕES

O PT vem tocando a sua campanha mais na base da busca do convencimento do eleitor, com nomes conhecidos do Jorge Viana-Marcus Alexandre, mostrando as realizações nas suas gestões. É a primeira campanha ao governo que o PT disputa fora do poder.

CORRENDO POR FORA

POLÍTICOS do PT têm elogiado muito a garra na campanha da candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT), que corre por fora na disputada única vaga de senador.

GUARDEM VAGAS

É BOM GUARDAREM vagas para candidatos a deputado estadual, que não aparecem em listas dos favoritos, que costumam se eleger com votos em redutos do interior.

FICARAM ACOMODADOS

CHEGARAM até fazer menções ao problema na ALEAC, mas foi muito limitada a pressão dos deputados Antônio Pedro e Manoel Moraes, para que Xapuri tivesse um hospital bem equipado, e não no estado precário atual.

PEÇA DE CAMPANHA

O BLOG tem informação de que no decorrer desta reta final de campanha, o Bolsonaro aparecerá num vídeo pedindo votos para a Márcia Bittar (PL) ao Senado.

SEMPRE CABREIRO

MUITA gente indaga por qual razão sou sempre cabreiro com o voto evangélico. É simples: vejam a última eleição para vereador da capital, quando Pastores importantes lançaram filhas candidatas e não elegeram ninguém.

TORCENDO POR UM

OS TUCANOS se darão por satisfeitos se elegerem um deputado federal. Apostam na hipotética alta votação do Minoru Kinpara (PSDB), para alcançar o feito.

SABATINAS VOLTAM

AS SABATINAS voltam hoje ao ac24horas, ás 19.30 horas, ao vivo (se a internet deixar), ouvindo a candidata ao governo pelo MDB, deputada federal Mara Rocha.

CANDIDATOS CERTOS

O EX-PREFEITO de Senador Guiomard, James Gomes, negou ontem ao BLOG que tenha fechado apoio a vários candidatos ao mesmo mandato. Diz que seu grupo apoia Nicolau Junior (PP) a deputado estadual; Meire Serafim (União Brasil) a federal: e Márcia Bittar (PL) a senadora. Além da reeleição do Gladson Cameli (PP). Registrado.

ESPERANDO AS PESQUISAS

A SEMANA que vai começar, inicia colocando nas rodas de discussões duas pesquisas para senador e governador. Uma da FIEAC e a outra da TV-GAZETA.

BUCHA DE CANHÃO

NESTES poucos dias que faltam para a votaçãoUma decisão que tem que ser célere, já dá para se ter o perfil dos candidatos a deputados federal e a estadual; dos candidatos a senador; que estão com chance de eleição, é os que serão bucha de canhão.

ÚNICA GRANDE DISCUSSÃO

NA DISPUTA do governo a única grande discussão é sobre se haverá ou não segundo turno. E, havendo segundo turno, quem enfrentará o Gladson Cameli.

QUEM ARRUMOU OS BASTIDORES

UMA ELEIÇÃO majoritária não se ganha unicamente no visual, mas nos bastidores. São nos bastidores que são amarradas as grandes alianças políticas, que podem alavancar uma candidatura ao governo. E, neste quesito, o governador Gladson está tendo uma figura importante na amarração dessas parcerias, o Rômulo Grandidier.

FRASE MARCANTE

“Enquanto os vencedores comemoram, os perdedores se justificam”. (Roberto Shinyaschiki).