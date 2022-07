Mulheres viram maioria no Senado

A EX-DEPUTADA MARIA DAS VITÓRIAS (PSD), assume na próxima quarta-feira uma cadeira no Senado por 120 dias. Ela vai substituir o senador Sérgio Petecão (PSD), que pediu afastamento do mandato. A nova senadora vem de uma família de políticos, com base no Vale do Juruá. É viúva do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal, João Tota; ela já foi deputada estadual pelo PDS; e o filho Tota Filho disputa a eleição como vice na chapa ao governo do senador Petecão (PSD). Com a sua posse as mulheres passarão a ser maioria na bancada do estado no Senado, que terá ela e a senadora Mailza Gomes (PP), com mandatos. Um detalhe curioso é que as três vagas do Acre no Senado passarão a ter nos próximos 120, três suplentes nas vagas dos titulares.

Mailza Gomes foi primeira suplente do Gladson Cameli, que renunciou para assumir o governo; Eduardo Velloso, que se encontra na vaga do senador Márcio Bittar (União Brasil), e a ex-deputada Maria das Vitórias, que assumirá com a vacância do mandato do senador Sérgio Petecão (PSD).

CANDIDATA PARA VALER

SENADORA Mailza Gomes (PP) é mesmo candidata para valer. É uma sobrevivente de uma cruzada movida por setores do PP, para impedir que disputasse um novo mandato. Não conseguiram lhe derrubar e está em campanha. Descartou convites para deputada federal.

CONVENÇÃO MARCADA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) é o primeiro candidato ao governo a marcar a convenção regional que homologará sua candidatura e a dos que disputarão vagas de deputado estadual e federal. Será dia 23.

CONTINUA O IMPASSE

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) continua com a mesma batida de que, tanto pode ser candidato ao Senado como ao Governo. E, enquanto isso o PT deixa o candidato do PSB ao governo, deputado Jenilson Leite (PSB), de castigo ajoelhado no milho.

LIÇÃO DE VIDA

O DRAMA de saúde vivido pelo empresário George Pinheiro e sua mulher Helerdice Pinheiro, relatado por ele no Bar do Vaz, programa do Roberto Vaz, no ac24horas, foi uma lição de vida, por encarar tudo com tenacidade e amor. Vale a pena assistir a entrevista do George.

A RODA DO PODER SEMPRE GIRA

RIO BRANCO é uma aldeia. Nenhum político vale que se brigue por ele. Na maioria se acertam, e quem brigou é que fica mal. Esta, será mais uma eleição, e não uma guerra. A roda do poder sempre gira no tempo.

NÃO FALA NO ASSUNTO

O GOVERNADOR Gladson até aqui tem evitado a dar declaração à imprensa sobre a escolha da Márcia Bittar (PL), para vice na sua chapa. Evita sempre o assunto.

LEVA VANTAGEM

PELO menos no aspecto financeiro os deputados federais que disputarão a reeleição, levam uma vantagem sobre os candidatos sem mandatos. A cota no Fundo Eleitoral dos candidatos com mandatos chega a 2 milhões de reais. E no Acre, sempre há votos à venda.

FANTASMA DO PSB

O NOME do ex-deputado federal Sibá Machado (PT) para vice do candidato ao governo, deputado Jenilson Leite (PSB), virou um fantasma que assusta a direção do PSB. O PSB sonha com o ex-prefeito Raimundo Angelim ou com o deputado Jonas Lima (PT), na vice.

DISPUTA A SER ACERTADA

É UMA DISPUTA que está caminhando para um breve desfecho, porque já estamos no mês das convenções regionais, que homologarão as chapas majoritárias.

ESQUEÇAM AS PESQUISAS

ESQUEÇAM todas as pesquisas que foram feitas até o momento e os seus resultados. As pesquisas que vão dar um norte mais claro sobre as corridas para governador e senador, serão as feitas a partir de agosto, quando se inicia a campanha. E, a campanha costuma pregar peças.

CICLO CORRIDO

UMA CAMPANHA é um ciclo corrido e que pode vir com mudanças nas posições dos candidatos. Na última disputa da PMRB, o Minoru Kinpara (PSDB) iniciou disparado; foi ultrapassado pela Socorro Neri (PSB), que na reta final foi superada pelo Tião Bocalom (PP), que se elegeu prefeito. Cada eleição é uma eleição, mas sempre é bom ficar atento, porque eleição não é ciência exata.

PESQUISA RESERVADA

O BLOG tem informação de que o Palácio Rio Branco mandou fazer uma pesquisa reservada para medir qual é o impacto da Márcia Bittar (PL), de vice na chapa do governador Gladson Cameli. Não adianta negar.

PREVALECEU O BOM SENSO

AS NOTÍCIAS são de que prevaleceu o bom senso no PSDB, e o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) terá legenda para disputar a reeleição. Sua votação puxará mais um.

SÉRIO RISCO

O DEPUTADO federal Jesus Sérgio (PDT) sair numa candidatura solitária para a reeleição, é apostar no imponderável. A legenda deverá ficar em torno dos 50 a 57 mil votos. Ele terá sozinho estes votos? Pode até conseguir, mas corre o sério risco de ficar sem mandato.

ARGUMENTO PARA A DEBANDADA

O ARGUMENTO usado por prefeitos do PT para apoiar candidatos de outros partidos ao governo, é o de que o PT não terá candidato a governador. Mas só que, também, estenderam o apoio no campo proporcional.

O PIRÃO É SEU

O RAFAEL BASTOS sempre atuou na política como articulador de candidaturas a deputado federal. Agora, o pirão é seu, e vai jogar toda a experiência na sua candidatura a deputado federal, pelo MDB. Bom nome.

BOA DISPUTA

Fernando Zamora (PRTB), Dimas Sandas (AGIR), Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (PROS), Alan Rick (União Brasil), Mailza Gomes (PP), Sanderson Moura (PSOL) e Jorge Viana (PT), são os nomes postos para o Senado.

GANHA O ELEITOR

COM OITO candidatos ao Senado, quem ganha com a capilaridade é o eleitor, que terá uma maior opção de escolha, de votar para a única vaga de senador.

SE ESTOU ERRADO, CORRIJAM

NÃO CONHEÇO uma emenda de um parlamentar federal do estado ou da ALEAC, para ajudar os clubes profissionais do Acre, que nos representam nas competições nacionais. E nem para ajudar os times no campeonato estadual. Uma pena que vejam o esporte como algo supérfluo. Talvez, por isso não dar votos.

GOSTE-SE OU NÃO

GOSTE-SE OU NÃO DO PT, mas foi nos seus governos que foi construído a Arena da Floresta, que os clubes eram ajudados financeiramente, e chegaram a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Registre-se.

NOME POSTO

O EX-PREFEITO Marcus Alexandre (PT) vai continuar a campanha para deputado estadual, mas numa hipótese do Jorge Viana (PT) disputar o Governo, ele pode ser remanejado para a disputa do Senado. É o que ouço.

FRASE MARCANTE

“O mal ou bem que fazemos aos outros reverte sobre nós”. Marques de Maricá.

BOM INÍCIO DE SEMANA!