Secretaria de Bocalom diz governo é “ineficiente” ao gerenciar crise de superlotação no Pronto-Socorro

A secretária de saúde do município de Rio Branco, Sheila Andrade, emitiu uma nota na tarde deste sábado, 25, rebatendo as declarações da direção do Pronto-Socorro, onde alegava que a gestão municipal não vem realizando o trabalho nos postos de saúde -causando superlotação no maior hospital de urgência e emergência do Estado.

Na visão da Semsa, o governo de Gladson Cameli quer jogar os problemas da saúde pública – Sesacre – para debaixo do tapete. “A que a Direção do PS quer atribuir a superlotação do PS a gestão do prefeito Bocalom, é querer jogar para debaixo do tapete a ineficiência da SESACRE na gestão da Saúde de média e alta complexidade que é responsabilidade do estado”, declarou.

LEIA TAMBÉM:

>>>”Dar dó de ver os pacientes no PS”, diz Bocalom ao comentar caso de Ailton Oliveira

>>>Mesmo com nova ala inaugurada, PS volta a ter pacientes espalhados pelos corredores

>>>Direção do PS culpa prefeitura por superlotação em corredores do Pronto-Socorro

A gestão de Bocalom fez um desafio ao governo, visando identificar se os pacientes espalhados pelo corredor do Pronto-Socorro são da atenção primária do município. “Se estão internados e em observação é porque, de acordo com a responsabilidade tripartite da saúde, são pacientes de média e alta complexidade, portanto, de responsabilidade do estado”, comentou.

Andrade lembrou ainda que cabe ao município o programa de saúde da família, que faz parte da saúde preventiva e as consultas médicas ambulatoriais e essa responsabilidade a equipe da SEMSA. “Desde que o prefeito Bocalom assumiu a gestão, vem trabalhando um forte planejamento e a execução de todos os programas da saúde preventiva em Rio Branco”.

Ao responder a direção do PS, a saúde de Rio Branco alfinetou a gestão de Sesacre e da Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundacre). “Infelizmente não é o que a população do Acre vê da Sesacre! Falta planejamento e ações coordenadas para melhorar o atendimento da saúde do povo, prova disso são as intermináveis filas de cirurgias da fundação hospitalar que só cresce a cada dia. Seria mais fácil a diretora do PS dizer que a maior unidade de saúde do Acre, passa por dificuldade por falta de planejamento, compromisso da Sesacre e do Governo”, ressaltou.

Continuando os ataques, Sheila disse ainda que o governo fechou mais de 100 leitos de UTIs, Semi-Intensivas e Enfermarias no INTO no mês de abril, momento em que já havia pacientes no corredor do PS. “Os pediatras já alertavam para a ineficiência de leitos no hospital da Criança, com o crescimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, isso é falta de compromisso com a saúde da população! Vale lembrar que o governo e a Sesacre, só abriu um punhado de UTIs no INTO, depois da morte de nove crianças e a própria diretora do PS gritar em áudio para a secretária de saúde que tá insuportável e não tem mais o que fazer com a falta de condições para a assistência às crianças, com falta de UTIs e Semi-Intensivas, enquanto o INTO permanecia fechado”.

A administração da saúde municipal colocou a estrutura da Semsa à disposição do governo. “Como forma de colaboração para diminuir o sofrimento do povo acreano, estamos colocando a nossa equipe técnica da SEMSA, à disposição da diretora do PS e da Sesacre, para ajudar a fazer um planejamento sério para tirar a Sesacre e o PS da crise”, afirmou.

A prefeitura esclarece que na próxima semana deverá fazer uma campanha de conscientização a população da capital. “Iniciaremos uma grande campanha tentando informar a população para não deixar se agravar os casos e procurar uma unidade de nossas unidades de saúde básica”.