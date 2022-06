Governo dá início a abertura dos Jogos Escolares para cerca de 5 mil estudantes no Acre

O Sindicato de Logística e Transportes de Carga do Estado do Acre (Setacre), realizou no fim da tarde desta terça-feira, 14, uma reunião com as empresas e trabalhadores em busca de montar um documento e entregar aos candidatos ao governo do Estado, autarquias e demais entidades envolvidas – com as principais pautas da categoria.

Nazaré Cunha, presidente do Sindicato de Logística e Transportes de Carga do Estado do Acre (Setacre), contou que as pautas da categoria precisam ser contempladas em prol da classe empresarial e dos trabalhadores. “Esse é um encontro para fazer um documento com as diretrizes e entregar à sociedade. Temos várias pautas e esperamos ser atendidos”, declarou.

Cunha se mostrou favorável ao projeto do governo federal que propõe a diminuição da alíquota do ICMS do combustível no Estado do Acre, bem como cobram a isenção do IPVA dos veículos das transportadoras sediadas no estado.

Outro ponto abordado pela sindicalista é a manutenção da BR-364 – que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Segundo ela, a estrada é de péssima qualidade. “É precária e está acabada, não tem estrada e sim um varadouro. Isso impacta no custo e prazo”.

Além das reivindicações, o sindicato citou que, no decorrer no pandemia, a categoria obteve grandes prejuízos – algo em torno de 80%. “Ficamos parados”, relembrou.

Antônio Neto da Silva Oliveira, representante do sindicato dos trabalhadores e passageiros e cargas, contou que o objetivo do encontro é buscar melhorias de trabalho aos servidores. “Buscamos melhores condições de logística, salários e tudo que venha beneficiar a classe”, comentou.