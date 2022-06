Antônio Klemer deverá disputar o governo do Acre pelo PSC

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, Jenilson Leite, lançou nesta sexta-feira (10), o seu site oficial. A plataforma será, neste primeiro momento, uma ferramenta de diálogo com a população, de forma que poderão contribuíram com ideias para as propostas que vão integrar o plano de governo.

“Estamos num momento de construção desse documento que, se formos eleitos, vai nortear nossas ações e a melhor forma de fazer isso é junto com a nossa população”, destaca Jenilson.

O evento contou com a presença do presidente estadual do partido, César Messias, os deputados estaduais Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jonas Lima (PT) e Neném Almeida (Podemos).

“É com esse instrumento que vamos fazer o contato da nossa população com nosso projeto. Queremos um projeto que tenha a cara do povo e essa é a ferramenta que temos para dialogar com os acreanos”, destacou o presidente do partido no Acre, César Messias.

O site disponível pelo endereço drjenilson.com, conta a trajetória do pré-candidato e traz um espaço onde o internauta poderá enviar suas ideias para todas as áreas do plano de governo. Jenilson destacou que essa construção está sendo feita em diversas etapas e a participação popular será feita de forma virtual e presencial, com oficinas nos municípios acreanos.

Veja o que falaram os presentes:

“Estou muito feliz de estar aqui neste momento ao lado do nosso pré-candidato Jenilson, que conseguiu do jeito dele de fazer política, levou ele até onde chegou hoje, em segundo lugar nas pesquisas”, deputado Jonas Lima.

“Eu sempre acreditei muito na candidatura do Jenilson, e quando vou na tribuna falar dele, não é para fazer média, não sei se meu partido vai andar com o Jenilson, mas eu estou brigando por isso e eu espero que o Jenilson seja eleito no dia 2 de outubro, no primeiro turno”, deputado Nenem Almeida.

“Meu camarada de muitas lutas, eu fiz questão de vir aqui porque esse é um momento importante. Temos aqui fundadores do nosso movimento de lutas populares que ganhou corações e mentes no Acre e fez revolução nas política públicas. Nós temos a responsabilidade histórica de construir esse novo campo democrático do Acre”, deputado Edvaldo Magalhães.

“Eu dizia que não ia mais me envolver com política, até que fui convidado para somar forças e fiquei muito feliz. O jeito novo de fazer política está no semblante do Jenilson”, ex-deputado Geraldo Pereira.

“Vivemos um momento difícil da nossa história como mulher e estou aqui para somar, acredito na sua vitória, Jenilson”, professora Rosineia Frota, pré-candidata a deputada estadual pelo PSB.

“A candidatura do Jenilson nos enche de esperança, você é a mudança que o povo quer. A tua história como deputado mostra teu compromisso. Nós mulheres temos uma esperança muito grande na sua candidatura e reafirmamos nosso compromisso em ampliar a força feminina dentro da sua candidatura e fortalecê-la”, ex-secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Concita Maia.

“Estou na frente popular desde que começou e o que vejo aqui agora é a pureza da política, quando eu perdi a segunda eleição, eu percebi que a política pode ser muito perversa e me fez recuar, mas ao ver a história do Jenilson, esse jeito de fazer uma política boa, sem maldade, pelo coletivo, eu decidi voltar”, ex-vereador de Capixaba, Adalicio Júnior, pré-candidato a deputado estadual pelo PSB.

“O Jenilson é uma unidade dentro dessa frente. Meu contato com ele foi numa alagação, véspera de Ano Novo ele estava lá dando assistência, medicando crianças e consultando pessoas, e isso foge do gabinete”, Isaac Ronaltt, pré-candidato a deputado estadual pelo PSB

“Para mim é uma honra estar aqui. Onde o Jenilson passa, as pessoas conhecem sua trajetória e por isso é uma prazer fazer parte dessa história de esperança”, Gelmires Lima, pré-candidato a deputado estadual pelo PSB.

“Tô muito feliz, a representatividade de toda a história construída da frente popular está aqui. O destaque que quero fazer é que esse lançamento é uma das ferramentas da construção do nosso plano para dialogar com nossa população e essa é a marca do Jenilson, ouvir o povo, uma pessoa que você fala com facilidade, que dialoga, que tem uma escuta sensível de quem sabe de onde veio, com superação, muito trabalho e força de vontade. Vejo no Jenilson a esperança que nosso Acre está precisando”, Jaciara Rodrigues, secretária estadual das Mulheres do PSB.

“Hoje temos o orgulho de dizer que somos do partido do Jenilson, esse homem que nos engrandece. E fico muito feliz quando vejo um plano de Governo como esse que quer ouvir todo mundo”, Janaína Marszalek, militante do PSB.

“É um prazer estar aqui com esse grupo, entrar na política nunca foi um desejo meu, minha vida sempre foi dentro dos livros. Mas a gente vive um momento muito complicado no Brasil e no Acre, que incomoda, um momento de degradação das relações e desvalorização do conhecimento, e quando vi a candidatura do Jenilson, percebi a potência disso, para esse momento que precisamos mudar as coisas. Jenilson é inteligente, sabe ouvir, tem um interesse no bem público, características de alguém para liderar, mudar essa onda negativa para positiva e eu tô muito disposto a tornar o Jenilson governador”, Thor Dantas, médico infectologista.

“Tô aqui para somar e unir forças para eleger nosso governador e se Deus quiser ser eleito também, não tenho medo de trabalho”, Rizomar Araújo, pré-candidato a deputado estadual.

“O Jenilson tem a sensibilidade que precisamos, precisamos disso: de políticos que façam a boa politica, que garantam que a população tenha o mínimo. Você personifica os anseios que temos para o Acre”, Gabriel Maia, coordenador estadual da Fundação João Mangabeira no Acre.

“Esse momento tem uma simbologia nas lutas que travamos ao longo de nossas vidas, pois é resultado do esforço incomum por uma reconstrução de um sonho de retomar e redirecionar os rumos da nossa história. Pois lá em 1999 começamos a lutar pelo Acre foi isso que aconteceu, demos um novo rumo, a população começou a sonhar com novas possibilidades na saúde, educação, setor produtivo, segurança pública e outras áreas que passaram por uma grande mudança, que resultou no Acre que temos hoje. Sei que o desafio não é pequeno e nem qualquer, é enorme, mas nossa caminhada é de disposição a colocar esse estado em um novo rumo”, Jenilson Leite, pré-candidato ao Governo do Acre.