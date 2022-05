Homem invade casa de “amigo” e o fere com uma facada após descobrir traição da esposa

A entrevista ao Programa Boa Conversa na noite de sexta-feira, 29, onde o ex-senador Jorge Viana comentou sobre as críticas feitas pelos representantes do agronegócio à Florestania não passou despercebido pelo pecuarista Fernando Zamora que reagiu negativamente às insinuações feitas pelo petista.

Zamora destacou que o ex-parlamentar deveria estar preocupado com a situação econômica deixada pelas gestões do PT no Acre. Porém, o pecuarista não entrou em polêmica e disse que não está preocupado com as alfinetadas de Jorge Viana. “Estou preocupado com o Acre, com a falta de emprego e com a falta de economia. Não estou preocupado com isso. O agronegócio se sustenta”, comentou.

Sobre a implantação do agronegócio no atual governo, Zamora cobrou que a iniciativa vem dando frutos positivos no estado. “Essa região aqui tá evoluindo em Epitaciolândia”, lembrou.

Defensor do presidente da República Jair Bolsonaro, Zamora também resolveu defender o governo federal. Segundo ele, as ações de fiscalização na fazenda do pecuarista Jorge Moura foram legais, ao contrário do que mencionou Viana em sua recente entrevista. Na opinião de Zamora, no governo de JV, as fiscalizações também foram bastante rigorosas. “Ele teve uma fiscalização do ministério da agricultura. Aquilo é padrão e ele entendeu. No tempo do Jorge Viana, a Polícia Federal ia nas fazendas com os órgãos de controle”, encerrou.