O voo da Fênix do MDB

O FIM de semana marcou a queda do último grande bastião político importante, que estava na coligação vitoriosa de 2018, que deu a vitória ao governador Gladson Cameli, o MDB. “Não levaram o MDB no sério”, ponderou o deputado federal e presidente do partido, Flaviano Melo, ao falar ontem do assunto ao BLOG DO CRICA.

A filiação do vice-governador Major Rocha e da deputada federal Mara Rocha, amanhã no MDB, colocará a sigla de volta no protagonismo da disputa do governo, na eleição deste ano. Até antes do fato era vista com desdém. “Não foi um xeque-mate, mas diria que esta mexida deixou na defensiva não só o governador, mas também a oposição”, comentou ontem com o BLOG uma das mais importantes lideranças do bloco de partidos de esquerda.

Para Mara, foi como ser salva pelo último balseiro que passava pelo rio, pois, não conseguiria um partido do porte do MDB para concretizar a sua meta de disputar o governo. Para os eufóricos dirigentes do MDB, e principalmente, para a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB ao Senado, foi a sopa no mel. Ela passará a contar com uma candidata ao governo com forte penetração nos votos do Alto Acre. A Mara foi a mais votada, nesta importante região política, que tem o maior colégio eleitoral, na capital Rio Branco.

Este inesperado fato político foi para o MDB, como o Voo da Fênix, que quando ninguém esperava que voltasse a voar, decolou com sucesso. Com a filiação amanhã dos irmãos Rocha é cortado o último cordão umbilical que ainda unia o MDB ao governo do Gladson. Foi bom enquanto durou.

ESPAÇO ABERTO

TENTEI OUVIR ontem á noite o governador Gladson Cameli, para emitir a sua opinião sobre a defecção do MDB, mas não consegui. Mas, o espaço fica aberto.

NÃO TIRA

MESMO que este novo fato político com a saída do MDB seja um complicador, dificilmente, isso tiraria o governador Gladson de um eventual segundo turno.

PESQUISA VAI DEFINIR

SOBRE como o MDB fará com três postulantes a uma candidatura a governador, que já tinha o prefeito Mazinho Serafim e o vereador Emerson Jarude, e agora com a deputada federal Mara Rocha; o presidente Flaviano Melo falou que a escolha será norteada com base em pesquisas, e até lá todos estarão liberados para se viabilizarem. “O MDB é democrático”, comentou.

NÃO TEM VOLTA

O EX-PREFEITO Vagner Sales (MDB) ao comentar ontem sobre o assunto disse que, o MDB esperou demais por uma definição do Gladson, mas que agora a decisão de ter chapa própria para governador não tem volta. E, nosso grupo está feliz com a decisão, revelou Vagner.

CHAPA FORTE

CASO seja oficializada a candidatura ao governo da deputada federal Mara Rocha no MDB, o partido terá uma chapa forte para a Câmara Federal, composta por Flaviano Melo, Mazinho Serafim, Antonia Sales, e Major Rocha, como puxadores de votos.

SITUAÇÃO DELICADA

O GOVERNO Gladson está numa situação delicada. Categorias importantes como a Educação, Saúde e PM, não aceitaram a proposta salarial de pouco mais de 5% de reajuste. A questão se agrava ainda mais, com o fato de que não há suporte financeiro e nem jurídico, para atender todas as reivindicações dos seus sindicatos.

COM MUITA RESPONSABILIDADE

O CHEFE DO GABINETE CIVIL, Rômulo Grandidier, tem conduzido as negociações com os sindicatos como muita responsabilidade, indo até o limite que não implique em o governo vir a atrasar os salários dos servidores.

ELE SABE DISSO

O ex-senador Jorge Viana (PT) sabe disso, porque já ouviu dos seus aliados mais importantes de que, ele comete um erro em empurrar com a barriga a decisão se disputará o Governo ou o Senado. Na política, espaço vazio é ocupado. E, o eleitor não está ao seu dispor para esperar.

CONVERSA POLÍTICA

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) e o candidato a governador, deputado Jenilson Leite (PSB), tiveram ontem uma conversa política, e não foi sobre a Guerra da Ucrânia. A iniciativa do papo foi do Flaviano.

QUANTO MAIS CABRA, MAIS CABRITO

O COMENTÁRIO acima é do senador Sérgio Petecão (PSD), sobre a possível candidatura da Mara Rocha ao governo, pelo MDB. “Não estaremos juntos no primeiro turno, mas num segundo turno, é certo”, falou Petecão.

CAUTELA É ESSENCIAL NA POLÍTICA

COM A DECISÃO do MDB de deixar o governo, ficou mais difícil para o governador Gladson sair do PP. Se sair, poderá estar abrindo a porta para o PP trilhar o caminho do MDB. No momento, que fritar a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP), indo para outra sigla, é natural que como presidente do PP, ela irá reagir.

NO PTB

O presidente municipal do diretório do PP, em Brasiléia, Vagner Galli, deixou o partido. Vai disputar um mandato de deputado federal pelo PT. Seu foco de votos é o Alto Acre.

FOI ELEITA PARA FISCALIZAR

QUANDO a vereadora Michelle Melo (PDT) vai conversar com empresários e funcionários de empresas de transporte coletivo, cumpre o seu papel para o qual foi eleita, que é o de fiscalizar as ações do prefeito Tião Bocalom. Não cabe, pois, nenhuma crítica vinda da PMRB.

A GRANDE EXPECTATIVA

DEPOIS do episódio do MDB, todos os olhos estarão voltados essa semana para a decisão do governador Gladson Cameli, se ficará ou continuará no PP.

PRESSÃO FORTE

HÁ uma pressão forte do PP para que fique no partido. Se ficar, e a senadora Mailza Gomes (PP) se mantiver firme de buscar novo mandato, lhe restará ter que lhe apoiar.

TURMA DO JURUÁ

ANTONIA SALES (MDB), Luiz Gonzaga (MDB) e Keiliane Cordeiro, são nomes certos até aqui como candidatos do Juruá a deputado federal.

DANIEL ZEN

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) tem sido um marco importante na defesa das pautas salariais dos professores, nos embates com a equipe do governo. Zen leva a vantagem de não ser um palpiteiro, mas ser um profundo conhecedor do sistema educacional e dos direitos de seus integrantes.

LAÇOS POLÍTICOS

A FONTE É SEGURA, o ex-senador Jorge Viana (PT) terá o apoio para o cargo que disputar nesta eleição, da maioria esmagadora do PIB do empresariado da construção civil e dos empresários do comércio. A relação é muito sólida.

NÃO FOI UM FINAL FELIZ

Não aconteceu um desfecho feliz esperado pela secretária de Educação, Socorro Neri, nas negociações salariais entre a sua pasta e os professores. Claro que, ela não tem culpa, não possui a chave do cofre, mas não saiu como protagonista das negociações, que poderiam lhe ajudar, caso decida ser candidata à deputada federal.

CARA DO ROBERTO

“O deputado Roberto Duarte deixou o MDB alegando que o partido não formaria chapa para deputado federal, gostaria ver a sua cara, ao ver que errou”. Comentário ontem ao BLOG, de importante liderança do MDB.

NÃO PODE FICAR JOGANDO PARA A PLATÉIA

A ALEAC jogou para a plateia ao aprovar a PEC que transferia funcionários do IGESAC para os quadros da Saúde, que acabou derrubada pela justiça. Se aprovar a PEC do deputado Roberto Duarte incorporando os funcionários do ISE na categoria da Polícia Penal, será mais um projeto aprovado e derrubado na justiça, por não ter amparo legal. O amparo é o Concurso Público.

FRASE MARCANTE

“O silêncio é uma forma de resolução de conflitos”. Peter Burke.