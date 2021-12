Usuário de drogas é julgado pelo tribunal do crime e é espancado em Rio Branco

Luiz Paulo Ferreira Serafim, de 34 anos, foi amarrado e agredido na noite deste sábado, 25, no km 2 da Estrada do Quixada, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Luiz é usuário de entorpecentes e é acostumado a roubar e furtar na região. Moradores cansados de terem seus bens subtraídos denunciaram o caso à liderança da organização criminosa predominante no local, que o julgou no tribunal do crime e resolveu dar uma disciplina em Luiz Paulo.

A vítima foi agredida com socos, chutes e a golpes de ripa e em seguida teve os pés e os braços amarrados na ponte do Quixadá.

Um grupo de evangélicos que passavam na ponte encontrou Luiz Paulo ferido e acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Foi prestado os primeiros atendimentos e a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, com possíveis fraturas na perna e no braço.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, porém não obtiveram êxito. O caso será investigado pela Polícia Civil.