Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul receberão apresentações teatrais e oficinas neste sábado

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre – Deracre, iniciou nesta quarta-feira, 10, o asfaltamento de 1.700 metros da Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, no trecho entre o Aeroporto do município e o Balneário Igarapé Preto. O objetivo é inaugurar essa parte da estrada ainda em 2021.

As equipes do Consórcio 405 trabalham diuturnamente para avançar com o serviço antes da intensificação das chuvas.

Além desse trecho, segundo o diretor regional do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, as equipes do Consorcio 405 trabalham com serviços de sub-base, base, imprimação e compactação da nova massa asfáltica e posteriormente com a sinalização. Há grande movimentação de máquinas pesadas que continuam com serviços de limpeza, terraplanagem e drenagem ao longo da rodovia.

“A conclusão do primeiro trecho deve facilitar o deslocamento da população bem como deve melhorar a mobilidade na região”, cita Luciano.

Duplicação

A Rodovia AC-405, que liga Cruzeiro à Mâncio Lima, está sendo duplicada em 11,4 quilômetros do Aeroporto Marmud Cameli até o Bairro da Cohab. O investimento do governo do Estado na Rodovia AC-405 é de R$ 36 milhões.

A rodovia esburacada e irregular vai dar lugar a uma rodovia duplicada com 2 pistas nos 2 sentidos, ciclovia calçada, meios fios e canteiro central com paisagismo.

Segundo o engenheiro da obra, Leandro Costa de Lima, já foi feita a coleta das águas com dispositivos de drenagem, a limpeza troca de solo reforço do sub leito. No período chuvoso, as obras não vão parar. Será a vez de fazer calçadas, meios fios e o canteiro central.