Por que choras? A morte não é o fim, é o começo!

Hoje é um dia de luto. Dia de prantear os que se foram para a morada eterna. Porém, este ano ele é mais triste ainda por causa dos que morreram durante a pandemia da Covid-19. Partidas inesperadas. Fora de tempo e do propósito. Por isso mesmo, mais dolorosas ainda. Pai, mãe, filhos, parentes e amigos tiveram a vida ceifada pelo coronavírus.

O que dizer? Nada a dizer. Nessas horas o silêncio e as lágrimas falam por si só. O que falar para uma mãe que perdeu um filho, uma filha? Um pai, um irmão, um tio, avôs e avós? Só Deus pode dizer alguma coisa individualmente a cada coração.

_ Se estiveras aqui Senhor, meu irmão Lázaro, o teu amigo, não teria morrido!

Falou Marta para Jesus cobrando uma posição dele. Jesus comoveu-se em íntima compaixão e chorou. Jesus chorou.

Maria, diferente de Marta, se atirou em seus pés chorando. Jesus chorou ainda mais. Depois disso foram ao túmulo. Jesus ressuscitou Lázaro, dizendo ser Ele a ressurreição e a vida.

Depois da crucificação, em um dia como esses, Maria Madalena foi ao cemitério ungir o corpo de Jesus com óleos, ervas e unguentos (segundo a tradição deles). Não encontrou o corpo e começou a chorar. O jardineiro do cemitério apareceu e lhe perguntou: Por que choras, mulher? Era Ele, Jesus. Choramos porque temos que chorar muito nesse dia, principalmente as mães como Maria, mãe de Jesus, deve ter chorado.

Jesus vai estar sempre perguntando por que choras? Não é uma pergunta que gera dúvidas, mas consolo e revelação de que vida eterna.

_ Sou Eu, Maria! Eu que falo com você, respondeu o jardineiro. A princípio ela não o reconheceu, mas em seguida falou cheia de espanto e júbilo:

_ Mestre!

A morte não é o fim, é recomeço. Por que choras?