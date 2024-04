O PP vai lançar chapas de vereadores dos 22 municípios

O PSD, do senador Sérgio Petecão, confirma amanhã, às 19h, no auditório da escola Modelo, o nome do ex-vereador Gilson da Funerária como pré-candidato a prefeito em Senador Guiomard (Quinari). Gilson, que também é empresário, marcha para a disputa com apoio do PDT, PSDB, PODEMOS e o SOLIDARIEDADE. Além disso, Gilson tem o apoio do grupo político da ex-deputada federal Vanda Milani, que ingressou recentemente no ninho tucano. A principal adversária será a prefeita da cidade, Rosana Gomes (PP), irmã do ex-prefeito James Gomes. Pesquisas realizadas ainda no ano passado apontavam a polarização entre os dois com certa vantagem para o ex-vereador. “O mês de abril, o da janela partidária, em que é possível a troca legal de partidos, é a institucionalização das traições partidárias com ofertas impublicáveis”. (Raimundo Coco)...