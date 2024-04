Acreanos são procurados por roubo de meio milhão no Amazonas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um bando com pelo menos 6 homens participou no último dia 12 do roubo de meio milhão de reais, armas, munição e coletes, no Banco Sicred, em Guajará, no Amazonas, a 15 quilômetros de Cruzeiro do Sul. A maior parte dos envolvidos é de Rio Branco, quatro homens já foram presos e dois seguem foragidos.

Wendel Darley Fonseca do Nascimento é um dos suspeitos foragidos da justiça e outro não foi identificado, mas teve a fotografia divulgada. O líder do grupo, Jardson, foi preso logo depois do roubo, em Tarauacá, quando voltava para a capital e está no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Outro homem foi identificado e preso dia 15. No último sábado, 20, em Rio Branco, mais dois ladrões foram presos pelo roubo.

“Nosso objetivo é prender todos por furto qualificado e organizado criminosa. Esse bando, com ladrões de Rio Branco, é organizado e durante a ação eles bloquearam o sinal de Internet da cidade, dificultando toda a ação da Polícia”, contou o delegado Carlos Aguiar, da Polícia Civil do Amazonas.

Prisões em Rio Branco

No último sábado, 20, uma Força Tarefa interestadual composta pela Delegacia de Polícia de Guajará e o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Acre – DHPP, realizou uma operação de busca e apreensão em Rio Branco. O objetivo era cumprir mandados relacionados ao caso e capturar Wendel Darley Fonseca do Nascimento, um dos suspeitos foragidos da justiça. Durante a operação, dois dos envolvidos foram presos e parte do dinheiro roubado foi recuperado. Mas Wendel Darley Fonseca do Nascimento e o outro homem, do qual a Polícia só tem a fotografia, seguem foragidos.

A autoridade policial Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população, encorajando qualquer informação que possa auxiliar na localização e captura de Wendel Darley Fonseca do Nascimento, bem como na identificação de outros envolvidos neste roubo. A Polícia Civil solicita a quem tenha informações sobre o paradeiro dos indivíduos, que entre em contato pelo disque-denúncia 181, da Secretária de estado de Segurança pública do Amazonas.

O roubo

Na madrugada do dia 12, o bando arrombou o Sicred, em Guajará, no Amazonas, que fica há 15 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Levaram mais de R$ 500 mil, armas, munição e coletes balísticos dos seguranças.

Os ladrões foram de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, onde alugaram uma casa e passaram a ter apoio de criminosos de Guajará para a concretização do roubo de mais de meio milhão de reais.