PL rompe com MDB de Cruzeiro do Sul após escolher aliado “de última hora”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Logo após o senador Márcio Bittar declarar apoio à pre-candidatura de reeleição do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, os diretórios municipal e estadual do PL publicaram nota sobre o assunto nesta quinta-feira (25).

Até recentemente, Bittar estava no palanque de Jéssica Sales, do MDB. Na nota assinada por Rondney Cristiano da Silva e Edson Siqueira, o partido diz que é direito do PL decidir seus caminhos políticos. Destaca que o MDB tomou uma decisão unilateral em caminhar numa direção contemplando um aliado que chegou recentemente. O aliado “de última hora” citado é o PSD do senador Sérgio Petecão, que indicou João Tota Filho, como vice de Jéssica, em detrimento do médico Rondney Brito, do PL.

A decisão final foi tomada por Márcio Bittar, em uma reunião realizada nesta quinta-feira, 25, em Rio Branco, com o governador Gladson Cameli e Zequinha Lima. A nota cita que no cenário nacional, o PL e o PP são parceiros.

Anúncios

Veja a nota na íntegra:

Em função dos últimos acontecimentos, notadamente a decisão unilateral do MDB de Cruzeiro do Sul em caminhar numa direção contemplando um aliado que chegou recentemente, o PL Estadual/AC e PL Municipal de Cruzeiro do Sul, declara:

É direito da pré-candidata optar pelo vice que a interesse mais, assim como é direito do PL decidir seus caminhos políticos.

O partido vem por meio desta nota declarar a decisão de ruptura da aliança formada com o MDB.

Aproveitamos para lembrar que é da orientação da Executiva nacional do PL e do ex-presidente Bolsonaro em caminhar com o PROGRESSISTAS, do Senador Ciro Nogueira, nesse sentido o presidente Estadual do PROGRESSISTAS, Governador Gladson Cameli sediou uma conversa com a executiva estadual do PL, estreitando assim ainda mais os laços entre os partidos.

Cruzeiro do Sul – AC, 25 de julho de 2024.

Edson Siqueira

PRESIDENTE ESTADUAL-ACRE

Rondney Cristiano da Silva

PRESIDENTE MUNICIPAL-CRUZEIRO DO SUL