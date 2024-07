Defensoria lança edital para estágio remunerado na unidade de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Defensoria Pública do Estado divulgou nesta quinta-feira, 25, o edital de abertura do 4º processo seletivo de estágio remunerado em Direito para formação de cadastro reserva, para atuação na unidade de Cruzeiro do Sul. As inscrições devem ser realizadas no período de 29 de julho a 9 de agosto de 2024, exclusivamente via internet pelo site

O valor da bolsa de estágio para 20 horas semanais será de R$ 1.200,00 e R$180,00 de auxílio-transporte. Já o estágio para 30 horas será remunerado com R$ 1.500,00 e R$ 180,00 de auxílio-transporte.

As candidatas e candidatos serão selecionados através da aplicação de uma prova de redação de caráter classificatório e eliminatório, no dia 18 de agosto, no município de Cruzeiro do Sul.

O edital está de acordo com as políticas afirmativas e de inclusão da Lei do Estágio. A seleção garante reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%) e para pessoas indígenas e negras (30%), incluídas nesta categoria as autodeclaradas pretas e pardas.

O exame de seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.