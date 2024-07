Ana Maria Braga esclarece fala sobre ter sido usuária de maconha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante o programa Mais Você desta quinta-feira (25), a apresentadora Ana Maria Braga esclareceu um comentário que fez ainda neste ano sobre o uso de maconha. Em visita ao estúdio da GloboNews em Nova York, a apresentadora tinha dado a entender que usou a droga por muitos anos.

Ana Maria Braga aproveitou a participação de Guga Chacra no programa das manhãs para reforçar que foi mal interpretada. Na ocasião, a apresentadora havia comentado o cheiro da substância nos EUA. “Viajei para a costa oeste [dos Estados Unidos], depois vim para a costa leste, e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha. Aqui em Nova York, inclusive, esperava aquele cheirinho de castanha queimada no frio. Não tem calçada, não tem lugar, não tem loja… A porta da loja abre e entra cheiro de maconha. Muito mais, é um cheiro que comanda. É uma coisa que você fica até meio tonto. Eu não me sinto bem com maconha, não sou consumidora. Fumei por muitos anos’’, declarou.

Segundo a apresentadora, a última parte da fala era referida ao cigarro, e não a maconha. “Quando eu falei assim: ‘Eu também fumo’, no final dessa conversa aí, eu fumava. Mas o que eu fumava era cigarro! E aí, entenderam que eu fumava maconha. Eu estava falando da maconha, a gente estava falando do cheiro… Aí eu fiquei famosa, virei uma maconheira de carteirinha depois dessa entrevista“, afirmou Ana Maria Braga, de forma bem-humorada.

Ana Maria Braga se irrita durante programa

Ana Maria Braga entrou em uma discussão com Juliane Massaoka durante o Mais Você desta quarta-feira (24). Durante uma dinâmica em que testava truques da internet para produzir uma cerejeira feita com velas, a apresentadora deu uma bronca na jornalista: “Menina, você não serviria para fazer artesanato nunca”.

O truque trazido por Ju Massaoka consistia em molhar as mãos em um recipiente com água e sabão, depois mergulhar os dedos em parafina derretida e colocá-los em galhos vazios, para que ficassem no formato de pétalas de cerejeira.