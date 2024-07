Famosos e ONGs saem em defesa de Marcelo Cosme após ataque homofóbico do apresentador Emílio Surita; Entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O jornalista Marcelo Cosme foi alvo de piadas consideradas homofóbicas da turma do Pânico, da Jovem Pan News, nessa terça-feira (23). Emílio Surita imitou o âncora da GloboNews, que é gay assumido, caminhando pelo estúdio. “Vou assim, andando gostosamente, bem Caetano Veloso, bem GloboNews. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite, o simpático?”, questionou, em tom de deboche, aos companheiros de bancada que citaram, então, nome de Marcelo Cosme.

Após a repercussão negativa do vídeo nas redes, a Jovem Pan decidiu se pronunciar e tratou a fala de Surita como “uma brincadeira muito infeliz” e um “tratamento descortês”. “A Jovem Pan pede sinceras desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira, 23 de julho, do Pânico. O programa fez uma brincadeira muito infeliz citando o nome de Marcelo Cosme. Todavia, a atração não teve nenhuma intenção de discriminar o profissional em questão. De toda forma, nos comprometemos a não repetir mais o tratamento descortês ocorrido ontem. A Jovem Pan lamenta o ocorrido e deixa registrado sua admiração pelo trabalho de Marcelo Cosme”, informou a nota.

A situação revoltou famosos e ONGs de apoio e acolhimento à comunidade LGBTQIAPN+. Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), se revoltou com a situação e compartilhou um recado contra Surita por meio de seu Instagram: “Estou muito indignada ao ver meu querido amigo Marcelo Cosme sendo alvo de ataques homofóbicos na televisão. A homofobia é inaceitável e não tem lugar na nossa sociedade. Quero deixar claro que estamos ao lado do meu amigo neste momento difícil. Todos nós merecemos respeito”, disse ela.

Anúncios

Marcelo Cosme deixou seu agradecimento à mãe de Paulo Gustavo por meio dos comentários do post. “Amo a senhora. Muito obrigado. A senhora e seus filhos são exemplos para todos nós”, reagiu ele.

O ator Carmo Dalla Vecchia também saiu em defesa do jornalista, destacando que homofobia é crime. Marcelo Cosme também agradeceu o apoio de Carmo: “Obrigado, meu amigo! Seguimos”, escreveu ele, acrescentando as bandeiras da causa LGBTQIAPN+.

Em seu perfil no X (antigoTwitter), Marcelo Cosme também publicou a abertura da edição do Em Pauta dessa quarta-feira (24) e se mostrou resiliente após os ataques homofóbicos: “Cá estamos!!!! Lindos”, postou o apresentador, recebendo inúmeras mensagens de apoio de seus seguidores na rede social.

O #EmPauta com @cosmemarcelo está no ar para ligar os pontos, aprofundar os assuntos debatidos ao longo do dia e discutir como as notícias impactam a sua vida. Nesta quarta-feira (24), com os comentários e análises de @Ana_Flor, @arielpalacios, @rjpcerqueira, @flaviaol e… pic.twitter.com/U7BDJBAvMn

— GloboNews (@GloboNews) July 24, 2024



Apoio da comunidade LGBTQIAPN+

A ONG Mães pela Diversidade, formada por mães e pais de pessoas LGBTQIAPN+, se solidarizou com Marcelo Cosme no Instagram. “É com profunda consternação que testemunhamos o recente incidente de discriminação homofóbica envolvendo o jornalista Marcelo Cosme. Marcelo, um profissional respeitado e admirado, foi alvo de comentários homofóbicos por Emílio Surita durante a transmissão de um programa da Jovem Pan, uma situação que não apenas é lamentável, mas totalmente inaceitável”, começou a nota.

“Toda nossa solidariedade para Marcelo, um jornalista exemplar cujo trabalho na GloboNews tem sido marcado pela dedicação e excelência. A homofobia não tem lugar em nossa sociedade, e é crucial que todos nós nos posicionemos firmemente contra quaisquer formas de discriminação. A diversidade é o que enriquece nossa sociedade, e devemos celebrá-la em todas as suas formas. Marcelo Cosme, você não está sozinho nesta luta. Estamos ao seu lado, apoiando sua coragem e contribuição exemplar para o jornalismo. Exigimos respeito e igualdade para todas as pessoas. A LGBTQIA+fobia é crime! Com respeito e apoio incondicional, Mães pela Diversidade”, concluiu a ONG. Marcelo Cosme agradeceu pelo apoio. “Obrigado! Seguimos na luta”, comentou o jornalista.

Denúncia ao Ministério Público

À Quem, o deputado estadual suplente por SP e ativista dos direitos da população LGBTQIAPN+, Agripino Magalhães Júnior, contou que denunciará o apresentador Emílio Surita, do Pânico, na Jovem Pan News, nesta quinta-feira (25). “Abrirei denúncia crime no Ministério Público de São Paulo contra o Emílio. Ele será processado. Desrespeito ao próximo atacando a sexualidade das pessoas não é piada. É LGBTQIA+fobia! É crime”, afirmou.

“Não basta simplesmente nos indignarmos com casos de LGBTQIA+fobia.Temos que reagir! Criaturas homofóbicas e transfóbicas têm que responder e ser penalizados com rigor pela lei. É LGBTIfóbica, criminosa, ignorante e preconceituosa a imitação homofóbica contra o jornalista e apresentador da Globo News Marcelo Cosme. Somente através da Justiça podemos combater o ódio, o preconceito e os retrocessos como essas tais imitações, falas e deboches”, argumentou.

“Não é compreensível o que apresentador da Jovem Antônio Emílio Sáenz Surita praticou! Da mesma forma como não é compreensível imitar e chamar negros de ‘macacos’ na TV e nos estádios. Não é compreensível e precisa acabar! E é para isso que eu luto todos os dias! Não diminua o peso de algo que mata muitos de nós LGBTQIAP+ todos os dias em nosso país. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento”, disse.

O deputado destacou que é crime “praticar, induzir, ou incitar a discriminação ou preconceito” em razão da orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer pessoa. A pena é de 1 a 3 anos, mais multa, e pode subir de 2 a 5 anos, e é inafiançável se houver divulgação do ato homofóbico e transfóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social.

Confira o vídeo polêmico de Emílio Surita:

Anúncios