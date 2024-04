Com a chegada do verão, Acre deve virar um canteiro de obras!

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre deverá abrir várias frentes de serviço no início desse verão. Além das obras do governo federal nas BRs 364 e 317, das pontes e anel viário em Brasiléia/Epitaciolândia e Xapuri que foram iniciadas pelo Estado no primeiro mandato do governador Gladson Cameli, todas as rodovias estaduais serão recuperadas. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares e de bancada. Gladson Cameli (PP) também pretende construir, reformar e ampliar vários prédios públicos na capital e no interior que servem a Cultura, Educação, Saúde e Segurança. Porém, uma das principais preocupações do governo é ajustar o orçamento com base na lei de responsabilidade fiscal para tentar melhorar os vencimentos dos servidores públicos.

“Deus dá as cartas e a gente joga”. (Arthur Schopenhauer)

. A ala mais radical do PT quer direcionar o apoio do partido para o candidato do Psol que acaba de ser lançado na arena política;

. Trata-se do economista Henry Nogueira, que foi secretário de pequenos negócios no governo Tião Viana (PT).

. Contam a boca miúda que o ex-governador, que reside atualmente em Brasília, não engoliu a saída de Marcus Alexandre da sigla.

. O certo é que a COLUNA confirmou com Henry Nogueira e ele será mesmo candidato a prefeito.

. Os nomes postos são os do prefeito Bocalon (PL), Marcus Alexandre (MDB), Alysson Bestene (PP), Emerson Jarude (Novo) e agora Henry Nogueira (Psol).

. Há quem diga que a ex-deputada federal Vanda Milani, recém-chegada ao ninho tucano, também será candidata.

. O PSDB é base do governo e dificilmente romperia essa aliança!

. Dona Rita quer saber do dinheiro dos alagados, a prestação de contas que seria pública…?

. Vá perguntar a CGU, dona Rita!

. É que diz que tem prefeito se aproveitando do dinheiro estocando colchões, alimentos e utensílios para comprar voto na campanha eleitoral…

. Aí, no caso, dona Rita, procure diretamente uma delegacia da Polícia Federal e faça a denúncia.

. Se tiver medo, faz a denúncia anônima; nunca vão saber que foi a senhora!

. Aliás, qualquer irregularidade em uma gestão pode ser feita de forma anônima; existem os canais adequados para isso.

. Israel ataca o Irã com traques… não foi Israel!

. Aliás, não é a primeira vez que a Pérsia tenta varrer os judeus da face do planeta; no reino de Xerxes, um sujeito chamado Hamã (não é Hamas) queria que em um só dia todos os judeus fossem mortos.

. “Hamã propôs exterminar o povo judeu e tentou manipular o rei para conseguir isso, porque queria matar todos os judeus cativos na Babilônia.

. Isso ocorreu depois que Mordechai recusou-se a se prostrar diante do rei e de deuses persas.

. O governo Lula anda mal das pernas; um mandato é bom, dois é ótimo, três é demais para qualquer cristão.

. Mesmo assim é um governo forte e pode se recuperar!

. Bom dia!