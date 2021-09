Prefeitura de Marechal Thaumaturgo e Câmara de Cruzeiro do Sul optam pelo silêncio após operação da Polícia Federal

Os voos para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, proibidos desde o final de 2020, ainda não foram liberados pela Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC. Mas a empresa particular Dugomes, de transporte aéreo sediada em Cruzeiro do Sul, vem realizando viagens para as duas cidades diariamente, de forma intercalada.

Os valores dos voos variam de R$ 300 a R$ 350. O diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre) de Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, afirma que a empresa age de forma irregular e deverá ser notificada pela ANAC e pelo Departamento.

“Essa empresa está errada. Só pode ter voo para as duas cidades se for para transportar pacientes e dinheiro para abastecer postos bancários, e mesmo assim precisam de nossa autorização”, afirma.

Proibição

Depois de alguns episódios que poderiam ter acabado em tragédia, alegando falta de segurança para os passageiros e de condições adequadas para pousos e decolagens por causa dos buracos nas pistas, a ANAC interditou os aeródromos de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo no final do ano passado. O Deracre iniciou a reforma nos locais no início deste ano.

Segundo Oliveira, o aeródromo de Porto Walter está pronto e o de Marechal Thaumaturgo em fase final. Mas a liberação para os pousos e decolagens, segundo ele, só será feita pela ANAC após vistoria nos dois locais, o que ainda não tem data marcada.

“Foi feito todo tapa-buraco e depois colocado um revestimento asfáltico em cima. Foram feitas cercas ao redor dos aeródromos”, relata Luciano.

A empresa

A empresa com sede em Cruzeiro do Sul faz voos duas vezes por semana para Porto Walter e três para Marechal Thaumaturgo, onde as obras do Deracre, sequer foram concluídas.

Segundo o funcionário Edson, a empresa Dugomes atua baseado em uma regra nova da ANAC . “Em julho a Agência divulgou uma nova regra que permite voos para pistas não homologadas por causa da pandemia. Nós enviamos requerimento e estamos voando como antes: fazemos o plano de vôo e viajamos”, relatou.

A Resolução 623, de 7 de junho de 2021, normativa que faz parte do Programa Voo Simples, tem o objetivo de facilitar o transporte de medicamentos, insumos e pacientes para comunidades dentro da Amazônia legal.

Segundo a Resolução, que teve validade apenas no mês de junho, “as operações devem ser restritas exclusivamente para atendimento de comunidades isoladas, em que o deslocamento pelas vias de transporte ordinárias não garante a celeridade necessária para execução de ações como remoção emergencial de pacientes, entrega de medicamentos ou suprimentos e mobilização de equipes de saúde. As operações a que esta Resolução se refere somente poderão ser realizadas mediante contrato com entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que esteja qualificada conforme lista publicada em endereço eletrônico da ANAC”.

Rio Juruá é outra opção

Além de voos em pequenas aeronaves, o Rio Juruá é o único meio de chegada em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, para onde não há estradas de ligação com nenhum outro município do Acre. As viagens em barcos de Cruzeiro do Sul até Porto Walter, dependendo do volume de água, varia entre 6 e 8 horas. Para Marechal Thaumaturgo, o município mais próximo, são mais 4 a 9 horas nas embarcações.

Mas por causa da proibição de voos por parte da ANAC, os Hospitais da Família de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo chegaram a enviar pacientes de barco para Cruzeiro do Sul.

Nas longas viagens de gestantes encaminhadas para Cruzeiro do Sul em barco, vários partos já foram feitos.

O governo do Estado garante a remoção em caso de emergência, em helicóptero, que fica baseado em Cruzeiro.

Autoridades não deram bom exemplo

Recentemente o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko usou a pista e voou em uma aeronave, do município onde é gestor, para Jordão.

Há cerca de quinze dias o senador Márcio Bittar e sua ex-mulher, pré-candidata ao senado, Márcia Bittar, voaram de Cruzeiro do Sul para Porto Walter e em seguida, para Marechal Thaumaturgo.