Mailza: “Tenho o apoio do Gladson”

A SENADORA Mailza Gomes (PP), resolveu falar ontem sobre a sua posição na eleição de 2022, acabando com os boatos de que poderia refluir para uma candidatura a deputada federal.

AO BLOG DO CRICA enfatizou que, ela será candidata a um novo mandato: “Tenho o apoio do governador Gladson, todas as vezes que conversei com ele sobre política manifestou que serei a sua candidata; ele é o meu candidato, tenho também o aval do meu partido a da sua direção nacional”.

Mailza diz que tem trabalhado para sedimentar o PP, que na sua gestão como presidente foi estruturado em todos os municípios, que culminou sendo a sigla que elegeu os prefeitos dos dois maiores colégios eleitorais do estado, Rio Branco com Tião Bocalom; e Cruzeiro do Sul com o Zequinha.

Além disso, falou que tem trabalhado a sua candidatura conversando com lideranças dos mais diversos segmentos sociais em todo estado, e destinou suas emendas sem olhar a cor dos partidos nas prefeituras. “Por tudo isso, sou candidata a senadora na eleição do próximo ano”, assegurou Mailza ao BLOG.

NÃO DEI O QUE QUERIA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) disse ontem que não perdeu nada com a ida do tucano Minoru Kinpara para a aliança do governador Gladson. “O Minoru queria o compromisso de que seria o meu candidato a senador, e eu disse que não podia fazer isso, e só trataria do assunto em 2022. E, o Minoru nunca foi meu aliado, na eleição municipal ajudei a lhe derrotar com o Bocalom. Eu perdi o que?”, destacou indagando Petecão.

CONVERSA FINAL

O SENADOR Petecão (PSD) e o Minoru Kinpara (PSDB) tiveram uma conversa na última segunda-feira, quando foi reafirmado o PSD não abrir compromisso sobre o Senado. Minoru deve ser candidato a Federal pelo PSDB.

ÁGUA DE MORRO ABAIXO

A POPULARIDADE do presidente Bolsonaro continua morro abaixo. Na recente pesquisa da XP, Lula teria 51% num segundo turno contra apenas 32% de Bolsonaro.

TÁ MAL, O MITO!

E, EM eventual segundo turno, a pesquisa aponta que Ciro Gomes (PDT) bateria Bolsonaro por 44% a 32%. Para se ter uma ideia do derretimento do Bolsonaro, também perderia para Mandetta, Moro e Dória. Tá mal, o mito!

O MAIOR PROBLEMA

O MAIOR problema para o Bolsonaro é que apareceu com uma rejeição gigante de 61%, o que o puxa para baixo.

NÃO VÃO ACEITAR O CRITÉRIO

DOS cinco candidatos a senador do grupo do governador Gladson, já perguntei a três deles se aceitariam o critério da pesquisa este ano, como parâmetro para retirar suas candidaturas. A alegação foi igual: de modo algum. E não estão errados, pesquisa este ano é como nota de 3 reais.

NÃO AO GOLPE

A MINISTRA DO STF, Carmen Lúcia, acabou ontem com a tese golpista de que as forças armadas podem ser usadas como poder moderador, com base no artigo 142 da CF, ao dizer que, não é base legal para uma intervenção.

PRECISA RESPONSABILIZAR

A BRINCADEIRA onerosa para os cofres públicos de pintar obras públicas de azul e repintar com as cores originais, precisa não só de um basta do governador Gladson aos secretários responsáveis, mas os responsabilizar com a devolução dos recursos, afinal, já se vão bem mais de 1 milhão de reais pelo ralo. Ontem na ALEAC, as críticas uniram deputados da oposição e da base do governo.

POLIDO E PREPARADO

NESTE vendaval de mediocridade verbal virulenta do Planalto, é salutar ouvir uma fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um político polido e equilibrado. Deixou claro ontem que não pautará pedidos de impeachment de ministros do STF e de Bolsonaro.

SÓ EXISTEM TRÊS PODERES

O JURISTA Joaquim Falcão foi muito didático ontem na CNN sobre a discussão das Forças Armadas terem o poder moderador: “a Constituição Federal só estabeleceu três poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo. Não tem um quarto poder”. Mais claro que isso, não poderia ficar.

NINGUÉM É DONO DOS VOTOS

É DA MAIOR falsidade se jogar que este ou aquele candidato é forte por causa do apoio de prefeitos, deputados, vereadores, de pastores e etc, porque ninguém é dono dos votos. Nada mais difícil na política do que a arte de transferir votos. O buraco é mais embaixo.

NOME CONHECIDO

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) defende que o seu partido tenha candidato a deputado federal no Juruá, mas ressalva que, tem de ser um nome conhecido na região. Este nome ainda não foi definido para o jogo.

NINGUÉM PODE LHE PEITAR

NUM ponto, nenhum político pode colocar a faca no pescoço do governador Gladson: a indicação do vice na chapa da sua reeleição. Tem que ser alguém da sua mais extrema confiança. Vice é como casamento, se escolheu errado acaba em brigas e em divórcio.

NÃO FUNCIONOU

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) se apresentava na campanha para a PMRB, como um ferrenho bolsonarista. Teve uma votação pífia. E, continua no mesmo tom para deputado federal. Trate de cair em campo, pedir votos, se quiser ganhar. Não pense que o Bolsonaro o elegerá.

PRECISA EXPLICAR

O PREFEITO Tião Bocalom precisa vir a público esclarecer sobre a denúncia do vereador Emerson Jarude (MDB), de que praticou preços abusivos na contratação de uma empresa de assessoria. Ou rebate ou fica como verdade.

VELHA TÁTICA

NADA mais manjado que a tática dos empresários dos transportes coletivos do que a marmota que, se a PMRB não repassar recursos haverá demissão em massa. As empresas querem uma ajuda de 2 milhões de reais.

NADA RECOMENDÁVEL

NÃO É RECOMENDÁVEL às famílias fazerem caminhadas no Horto Florestal, enquanto a secretaria do Meio Ambiente não criar condições de segurança no local.

PUXADOR DE VOTOS

O PREFEITO Mazinho Serafim será o principal puxador de votos da chapa do senador Sérgio Petecão (PSD), disputando uma vaga de deputado federal.

FRASE MARCANTE

“Quem sabe falar é capaz de fazer calar todos os canhões do mundo”. (Kotzebue)