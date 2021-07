Angelim será candidato a deputado federal

Amigos do ex-prefeito Raimundo Angelim conseguiram convencê-lo da necessidade de ser candidato a deputado federal novamente em 2022. Ele resistia à ideia, mas, segundo uma fonte do PT, foi convencido a participar do processo, já que é um dos nomes de maior densidade eleitoral em Rio Branco.

“O Angelim precisará de um tempo para conversar com seus familiares. Quem o conhece sabe que ele é um homem de família e suas decisões são coletivas”, explicou, garantindo que ele realmente está decidido a participar do pleito ajudando Jorge Viana, Marcus Alexandre e demais lideranças dos partidos que formam o embrião da nova oposição no Acre. “O professor Angelim na chapa do PT é a garantia de que elegeremos mais de um deputado federal”, finalizou.

Além de professor de Economia da Ufac, assessor do 1º escalão do governo Edmundo Pinto (1990-1993), de quem era amigo, foi secretário no governo de Jorge Viana, deputado estadual, prefeito por dois mandatos e deputado federal. Perdeu a eleição na tsunami que varreu o PT nas eleições de 2018.

A COLUNA tentou ouvir o ex-prefeito para sua versão da informação oriunda do PT. Porém, por telefone, o senador Jorge Viana disse que a decisão que Angelim tomar será respeitada. “Angelim é um quadro do partido para governo, Senado, prefeito ou qualquer outro cargo”.

“Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para os seus caminhos, e sê sábio”. (Provérbios 6:6)

. Resolveram pegar no pé do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS); suas incursões a Brasília em busca de recursos se transformaram em confusão nas redes sociais.

. Não faz muito sentido, mas rede social é fogueira de reputação.

. A expectativa criada em cima do prefeito Bocalom foi grande demais; a frustração foi maior ainda.

. Segundo ele, essa fase vai passar quando os primeiros frutos do seu trabalho surgirem.

. Bom, é aguardar porque os frutos ainda estão verdes.

. A Igreja Universal já realiza reuniões em sua sede com vistas às eleições de 2022.

. Constantino e Teodósio fizeram um bom estrago na seara do Senhor:

. O primeiro, porque numa jogada política (eleitoral) permitiu o culto cristão em todo o império;

. O outro, por ter tornado o cristianismo a religião oficial do mais cruento império da era pós-clássica; se seguiu a isso a Idade das trevas que continua até hoje.

. Compreende?

. O restante da história todos sabem; se não sabem é bom saber.

. A pergunta é:

. Por que Deus permitiu?

. O presidente Lula vai bem nas pesquisas, até quando?

. Esse caráter agressivo do Ciro Gomes, como seria na presidência?

. Repetiria o Jair se acostumando?

. Floriano Peixoto, o marechal de ferro, 2º presidente do Brasil republicano, também era carne de pescoço.

. Aliás, de bunda de tetel; não assa, não cozinha e ainda apaga o fogo!

. O bicho era alagoano, ruim feito a peste!

. Mas tinha gente que gostava!

. Bom dia!