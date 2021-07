O MDB e suas capitanias hereditárias

UMA PESQUISA bem elaborada tem o seu valor científico, isso é indiscutível. Não brigo com pesquisa, nem discuto sua licitude sem dados. Mas também deve ser analisada como um parâmetro eleitoral limitado, porque o seu resultado reflete tão somente o momento em que foi feita.

No caso da pesquisa do Data-Control, realizada quando estamos mais de um ano da eleição, em que aparecem pela ordem Gladson Cameli, Jorge Viana e Sérgio Petecão para o Governo e para o Senado, Jorge Viana seguido do Alan Rick e da Mara Rocha, não pode nunca ser vista como se os seus números definissem uma disputa para o Governo e Senado, a acontecer em outubro de 2022.

Pesquisa não ganha eleição. Não pode também ser analisada à luz do emocional e das torcidas organizadas dos candidatos. Não sabemos nem como ficarão as composições partidárias para a disputa do próximo ano. Como estarão os que serão protagonistas na disputa do Palácio Rio Branco e da única vaga para senador, na avaliação da população.

O governador Gladson Cameli, em qualquer cenário, não será um candidato fraco. É carismático e está no poder. É tampouco infantil se pregar que o candidato Sérgio Petecão (PSD) está fora de um jogo em que nem o portão do estádio para a partida eleitoral foi aberto.

Petecão é um gigante numa campanha. Não creio nem um pouco que o ex-senador Jorge Viana (PT) será candidato a governador, uma empreitada bem mais difícil do que a briga pela vaga do Senado. Ele sabe disso, e os que o cercam também sabem.

Vai ficar nesse rame-rame do “ainda vou decidir”, para manter o seu nome na mídia. O que se tem de certeza mesmo é que a refrega das urnas vai se dar na polarização entre o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD). O resto é ilação extemporânea. É a velha discussão de se crer ou não em Disco Voador.

Em pesquisa, como fator decisivo de uma eleição, só acredita quem quiser. A parada será definida mesmo no curso da campanha, o resto é conversa para boi dormir. Não tem ninguém eleito por antecipação para senador e nem para governador. Ponto.

GLADSON CAMELI

PROCUREI ouvir os candidatos que aparecem na pesquisa do Data-Control. Vamos começar pelo governador Gladson Cameli, que enviou o seguinte posicionamento: “Boa Tarde, Luís Carlos. Eu recebo esta notícia com muita alegria e humildade, certo de que ainda temos muito a fazer pelo nosso Acre. Embora ainda estejamos enfrentando esse período de pandemia do Covid-19, estamos inaugurando obras e retomando a nossa economia. Temos gratidão pelo reconhecimento da população pelo esforço hercúleo da nossa equipe de governo, dos órgãos de controle, da bancada federal e da Assembléia Legislativa, para salvar vidas durante a pandemia, onde aumentamos o número de UTIs de 20 para 105 em todo o estado, construímos dois hospitais permanentes em menos de 40 dias, sem contar que a vacinação continua sendo nossa maior prioridade para que nosso povo volte viver em paz. Contratamos mais de 500 professores e 500 policiais em todo o estado, inauguramos quatro escolas militares, concluímos as obras inacabadas como o Pronto-Socorro de Rio Branco, a UPA de Cruzeiro do Sul e o INTO. Cumprimos o programa de alimentação escolar através do Prato Extra, o segundo prato. Essa ação foi suspensa devido a pandemia. Reduzimos o número de cargos comissionados. Mas, principalmente, continuamos numa luta permanente pela vida. Pagamos promoções, mantivemos os salários e antecipamos o décimo terceiro salário; criamos a Delegacia Anticorrupção; o Anel Viário de Brasiléia e, através do Governo Federal e da nossa bancada em Brasília, foi inaugurada a ponte sobre o Rio Madeira. Minha palavra é de gratidão, Luís! Obrigado a Deus, à minha família, à minha equipe e ao povo do Acre”.

SÉRGIO PETECÃO

“A pesquisa do Data-Control tem tanto valor como uma nota de 3 reais. É o mesmo instituto que dava o Tião Bocalom na eleição para prefeito de Rio Branco, com baixa aceitação, uma grande rejeição, em terceiro lugar e sem chance de vitória. O Bocalom por bem pouco não ganhou no primeiro turno. E, no segundo turno, deu uma surra de votos na adversária Socorro Neri, apoiada pelo governador Gladson Cameli. Como querem acreditar numa pesquisa dessa, que foi divulgada? Tenho andado em todo o estado, nos lugares mais afastados, e posso dizer que em todas as campanhas que disputei, essa para governador é onde senti o maior apelo popular pelo meu nome e de críticas ao governo. Não vou me enganar, estamos muito bem, e o povo vai nos dar uma eleição para governador. Podem fazer quantas pesquisas quiserem para tentar que desista, esqueçam isso, a minha aliança é com a população mais pobre do meu estado”.

JORGE VIANA

“Sobre a pesquisa do Data-Control, acho que este interesse da população por 2022, talvez mostre que a população busque uma saída para essas tantas crises que a gente vive, seja da pandemia, seja do desemprego e dessa confusão política que se vive no país e aqui no Acre. E, claro que para mim é um privilégio e uma alegria enorme, estando fora dos debates, e ainda não tendo começado como gostaria por conta da pandemia e da vacina. Comecei andar há uma semana. E ver o meu nome lembrado para o Governo e para o Senado é uma coisa fantástica. É isso que tenho ouvido também, com muita gente cobrando que eu possa estar na eleição do ano que vem, e esta disposição já falei para você que eu tenho, agora é que visitei quatro municípios, três das nossas prefeituras, vou para o Juruá, e fico conversando com as pessoas, ninguém se elege governador e senador, a gente é eleito. Acho que está muito longe ainda. Os números são bastantes animadores, são percentuais elevados para quem está fora do noticiário, e com números como estes ficaria muito feliz para disputar o Senado ou o Governo, mas definição de candidatura só depois de percorrer o estado todo, conversar com velhos e novos amigos. Estou bem, tranquilo, esperançoso, mas não vou tomar decisão sobre candidatura ao Governo ou ao Senado, antes de andar o quanto for necessário e conversar com pessoas que possam ser decisivas numa eleição majoritária”.

ALAN RICK

“Fiquei muito honrado com os números da pesquisa. Isso demonstra que nosso trabalho está no caminho certo. Entendo que esta é uma avaliação de momento tanto do governador quanto o meu. Falta muito tempo para as eleições. Vamos continuar trabalhando com humildade e pés no chão”.

PROTESTO DO LEÃO

SOBRE a pesquisa, o “Leão do Juruá”, o ex-prefeito Vagner Sales, viu como uma manobra para desestimular as candidaturas do senador Sérgio Petecão ao governo e da Jéssica Sales ao Senado. “Como é que se faz uma pesquisa para avaliar os nomes para o Senado, e não se coloca o nome da Jéssica na ficha da pesquisa estimulada? Colocaram só na espontânea, por qual motivo? Temos pesquisa em que a Jéssica aparece com 74% de aprovação no Juruá, como querem que eu vá acreditar nesta pesquisa. Isso é uma brincadeira. Volto a reafirmar que o nosso grupo não tem compromisso de apoiar nem o Gledson e nem o Petecão, só temos dois candidatos até o momento: Jéssica para senadora e Antônia Sales deputada estadual”.

TÁ BRINCANDO, LÉO?

OS bons números do Jorge Viana para o Senado e o Governo, na pesquisa do Data-Control, são pessoais, descolados do PT, o deputado federal Léo de Brito (PT) brinca com a inteligência alheia quando vê estes números como uma espécie de ressurgimento petista no estado.

CONTINUA BEM AVALIADA

A pesquisa do Data-Control mostrou que, a briga da deputada federal Mara Rocha (PSDB) com o governador Gladson Cameli, não arranhou a sua popularidade, ao aparecer com números alentadores para a disputa do Senado.

