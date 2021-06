Receita Federal amplia serviços no Centro de Atendimento Virtual

Nas últimas horas passou a circular a informação de que Rio Branco teria sido sondada para ser uma das sedes da Copa América. A competição continental vive um impasse depois de ser cancelada por Colômbia e Argentina. Nessa segunda-feira, 31, a Conmembol, entidade que dirige o futebol na América do Sul, anunciou a sede da competição.

O anúncio e a concordância do governo federal foram motivos para diversas críticas sobre a realização do torneio no país, tanto que alguns estados se pronunciaram contrários a receber a competição.

Com a desistência de alguns estados, surgiu o boato de que o Acre poderia ser sede. O ac24horas consultou a diretoria de esportes do governo do estado e a Federação de Futebol do Acre. Ambas as entidades negaram o convite.

“É apenas boato, não há condições para isso em cima da hora. Os protocolos para receber uma delegação, por exemplo, são muito rígidos e não recebemos nenhum tipo de solicitação”, afirma Júnior Santiago, diretor de esportes do governo.

Antônio Aquino Lopes, presidente da Federação de Futebol do Acre, é um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e também negou. “Não é verdade. Se tivesse algo nesse sentido nós já teríamos sido avisados. É impossível até porque já está em cima da hora”, afirma.

A competição, caso aconteça realmente no Brasil, está prevista para começar no próximo dia 11 de junho e terminar só no dia 10 de julho.